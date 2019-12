Droits de lâ€™enfant : Un rapport soumis prochainement au PrÃ©sident

« Le premier rapport annuel sur la situation des droits de l’enfant en Algérie sera soumis au président de la République, Abdelmadjid Tebboune, très prochainement», c’est ce qu’a annoncé, jeudi dernier, la présidente de l'Organe national de la protection et de la promotion de l'enfance (ONPPE).

S’exprimant au cours d’une journée d'études sur «les droits de l'enfant entre le droit musulman et le droit positif», organisée par le Haut conseil islamique (HCI) en collaboration avec l'ONPPE, Mme Meriem Chorfi a indiqué que son institution s’attelle actuellement à l’élaboration du premier rapport illustrant la situation des droits l’enfant en Algérie et qui devrait donc, être présenté prochainement au président de la République.

Mme Chorfi a, également, annoncé la création en cours d’une banque de données sur la situation de l’enfance en Algérie. «Ceci permettra d’avoir des statistiques réelles et fiables pour un meilleur respect de leurs droits», a expliqué Mme Chorfi, tout en relevant «l’importance d’investir dans l’enfance qui constitue, selon ses termes, un véritable investissement pour l’avenir de la nation».

La Déléguée nationale de la promotion et de la protection de l'Enfance a, dans son allocution prononcée à cette occasion, souligné la nécessité de conjuguer les efforts pour œuvrer à la préparation de générations conscientes de leurs droits et par leurs devoirs capables d’assumer leurs responsabilités.«Notre pays possède les moyens et les capacités lui permettent de relever ce défi», a noté la présidente de l’ONPPE, mettant l’accent sur la place privilégiée qu’occupe la famille en général et l’enfant en particulier dans la société. Elle a tenu à rappeler, dans le sillage, l’intérêt accordé à la protection et à la promotion des droits de l’enfant, placé au cœur des préoccupations de l’Etat algérien.

Appuyant ses dires, M. Chorfi a évoqué les nombreux mécanismes mis en place dans ce sens, précisant que la protection des droits de l’enfant algérien a été consacrée par la constitution de 2016 dans son article 72.

Parmi les mesures prise en faveur de cette frange de population, elle citera la promulgation de loi 15-12 du 15 juillet 2015 relative à la protection et à la promotion des droits de l'enfant qui s’aligne parfaitement au droit musulman, est en harmonie avec la convention internationale des droits de l’enfant, dont l’Algérie est signataire

«Cette loi comporte plusieurs mécanismes devant protéger l'enfant des dangers, à l'instar de la création de l'Organe national de la protection et de la promotion de l'Enfance (ONPPE) placé auprès du Premier ministre», a informé la déléguée nationale.



L’instance reçoit quotidiennement entre 5.000 et 6.000 appels de signalements



Elle précisera également que cette initiative avait pour principal objectif de «coordonner les efforts entre les différents intervenants dan ce domaine afin d'intervenir sur le terrain pour remédier à certaines situations d’atteintes aux droits de l’enfant».

M. Chorfi évoquera, en outre, la mise en place depuis le 24 avril 2018 du numéro vert 11/11 pour le signalement des cas d’atteintes aux droits de l’enfant et qui reçoit quotidiennement entre 5.000 et 6.000 appels téléphoniques. Elle a, dans ce contexte, indiqué que 2.144 cas d’atteints aux droits de l’enfant ont été enregistrés du 1er janvier 2019 au 17 décembre dernier.

S’agissant des enfants placés dans les centres de rééducation et de réinsertion des mineurs, Mme Chorfi fera savoir que leur nombre ne dépasse pas les 350 enfants, précisant que « ce sont des structures à caractère social destinés à la protection des enfants vivant dans des conditions difficiles ».

De son côté, le président du Haut conseil islamique (HCI), Bouabdallah Ghlamallah a évoqué, au cours de son intervention, la place qu’accorde l’Islam à l’enfant. «L’enfant qui est considéré comme un dépôt précieux que Dieu a confié aux parents, dont ils sont les premiers responsables» a-t-il dit, précisant qu’« ainsi la responsabilité en matière d’éducation revient en premier lieu aux parents». M. Ghlamallah signalera au passage, «le rôle incontournable de l’école pour inculquer les valeurs principales de l’Islam afin de former l’homme de demain».

Il a relevé, par la même, l’importance de protéger les enfants contre l’invasion des nouvelles technologies et des risques qui sont engendrés de leur utilisation.

Etayant ses propos par des Versets coraniques et des Hadiths, le président du HCI a indiqué que, «l’islam a établit un cadre légal visant à protéger et à respecter les droits fondamentaux des individus, en général et de l’enfant en particulier».

Il a, dans le sillage, relevé «la nécessité d’appliquer intelligemment certaines lois internationales et protocoles en matière des droits de l'Homme, qui parfois ne s’accordent pas avec nos principes et à nos croyances».

Pour sa part, le Dr Kamel Bouzidi, membre du HCI s’est largement étalé sur les droits de l’enfant dans la Chariaâ, faisant savoir que leurs droits commencent avant même leur naissance et leur conception, par le choix même de l’épouse, par le futur père.

Prenant part à cette journée, le président de la Fondation nationale pour la promotion de la santé et le développement de la recherche (FOREM), Mustapha Khiati a présenté une intervention portant sur la place accordée à l’enfant à travers l’histoire, précisant que «l’Islam a offert toutes les garanties fondamentales pour assurer la protection des droits de l'enfant depuis sa naissance, jusqu'à ce qu'il devienne un être capable d’assumer ses responsabilités ».

Kamélia Hadjib