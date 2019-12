Situation dans la rÃ©gion sahÃ©lienne : La sÃ©curisation des frontiÃ¨res prioritÃ© majeure

La situation dans la région, notamment en Libye et au Mali, demeure préoccupante. De par son voisinage immédiat, l’Algérie suit de très près l’évolution de la situation.

A cet effet, le Haut conseil de sécurité s’est réuni jeudi, sous la présidence du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, pour examiner la situation dans ces deux pays. Selon un communiqué de la présidence de la République, M. Tebboune a présidé une réunion du Haut conseil de sécurité, dédiée particulièrement à « l’examen de la situation dans la région, notamment au niveau des frontières avec la Libye et le Mali ». « Avant l’entame de la réunion, qui a eu lieu au siège de la présidence de la République, M. Tebboune a invité l’assistance à observer une minute de silence à la mémoire du défunt de la nation, le Moudjahid Général de corps d’Armée Ahmed Gaïd- Salah et en hommage à ses grands sacrifices et dévouement au service de la patrie », a précisé le communiqué.

A cette occasion, le Haut conseil de sécurité a rendu hommage à «l’élan populaire qui a accompagné le défunt à sa dernière demeure, un élan qui a épaté le monde entier et démontré véritablement la synergie du peuple algérien vaillant et son Armée nationale populaire (ANP), garant de la Constitution et des institutions de la République».

A propos de la situation dans la région, le Haut conseil de sécurité «a décidé d’une batterie de mesures à prendre pour la protection de nos frontières et notre territoire national et la redynamisation du rôle de l’Algérie au plan international, particulièrement en ce qui concerne ces deux dossiers, et de manière générale dans le Sahel, la région saharienne et l’Afrique», a précisé le communiqué de la présidence.

Le président de la République a décidé de réunir le Haut conseil de sécurité de manière périodique et chaque fois que nécessaire. En effet, cette réunion s’est tenue dans un contexte sécuritaire régional particulier marqué par les développements dangereux dans le dossier libyen avec les annonces d’interventions militaires étrangères qui risquent de déstabiliser toute la région. Le président de la République avait longuement développé, dans son discours à la nation, juste après sa prestation de serment, les grands axes de la politique étrangère de l’Algérie. Il avait, notamment, mis l’accent sur la position de l’Algérie concernant le conflit en Libye et expliqué, en présence des représentants du corps diplomatique accrédité en Algérie, l’intérêt accordé par l’Algérie à la situation dans ce pays voisin. Il avait souligné que «l’Algérie est le premier pays concerné» par la stabilité de la Libye et qu’elle déploiera davantage d’efforts en faveur de l’unité du peuple libyen et de son intégrité territoriale». M. Tebboune avait lancé, dans ce sens, un appel à «tous les frères libyens à la réunification des rangs, au dépassement des divergences et au rejet de toute ingérence étrangère, qui ne fait que les éloigner les uns des autres et entraver la réalisation de leur objectif de construire une Libye unie, stable et prospère». La réunion du HCS a vu la présence du ministre de la Justice, garde des Sceaux, Belkacem Zeghmati, du chef d’état-major de l’ANP par intérim, le général major Saïd Chengriha, du commandant de la Gendarmerie nationale, le général major Abderrahmane Arar, le Directeur général de la Sûreté nationale (DGSN), Ounissi Khelifa, et des hauts cadres militaires.

Force est de constater que l’Algérie suit avec intérêt les développements de la situation en Libye et au Mali, avec lesquels elle partage une longue frontière. L’Algérie a une frontière de 1.400 kilomètres avec le Mali et de 1.000 kilomètres avec la Libye. Selon le communiqué de la présidence, la priorité majeure de l’Algérie est de sécuriser davantage ses frontières, à travers notamment « un redéploiement rigoureux, un renforcement du dispositif sur le terrain et une vigilance permanente», a-t-on précisé.



L’ANP face aux nouveaux défis



De ce fait, l’ANP fait face à des défis majeurs, notamment la prolifération des organisations terroristes dans la région. En effet, la défaite militaire enregistrée par les troupes du groupe terroriste ‘‘Daech’’, dans les zones de conflit armé en Syrie et en Irak, a contraint des centaines de terrorsites à se redéployer dans les régions du Maghreb et du Sahel. L’Algérie avait déjà mis en garde contre le retour des combattants terroristes étrangers, qui constitue l’une des menaces préoccupantes notamment en Afrique. Selon des rapports sécuritaires, outre ces tentatives, les deux autres groupes terroristes, à savoir AQMI et Al-Mourabitoune, pourraient tenter de se redéployer au niveau des frontières. L’Algérie demeure pour ces groupes terroristes «une cible prioritaire ». Il faut savoir que le Sud-ouest de la Libye est un vaste marché d’armes à ciel ouvert, échappant à tout contrôle. Il faut rappeler que le Haut Commandement de l’ANP a déjà pris des mesures sécuritaires renforçant la sécurité aux frontières suite à l’attaque contre le complexe gazier d’In Amenas en janvier 2013. Le dispositif est souvent actualisé et réadapté avec comme priorité le maintien de la disponibilité opérationnelle.

Dans cet ordre d’idées, des exercices militaires ont été exécutés à balles réelles, notamment près de la frontière avec la Libye. Le dernier en date, portant le nom d’Enadjm Essati’a 2019 (l’Étoile brillante 2019), a eu lieu au mois d’avril dernier, au niveau du champ de tir du secteur opérationnel nord-est In-Amenas.

Selon le ministère de la Défense nationale (MDN), «cet exercice a été exécuté par les unités du Secteur opérationnel Nord-est In Amenas, ainsi que par des unités aériennes composées d’aéronefs et d’hélicoptères d’appui-feu, y compris un appareil de reconnaissance aérienne».

Depuis l’attaque terroriste de Tiguentourine, dans la région d’In Amenas, par un groupe infiltré des frontières avec la Libye, l’ANP a renforcé le dispositif sécuritaire au niveau de la bande frontalière. Plusieurs unités de combat, dotées de moyens aéroportés, ont été déployées appuyées par des drones dans le cadre de la localisation et la destruction des cibles.

« Les détachements de l’ANP et les GGF (Groupements des Gardes frontières) sont dotés d’équipements des plus sophistiqués, à savoir des caméras et des jumelles à vision nocturne et thermique, d’une portée de 8 à 12 km, des fusils mitrailleurs dotés de viseurs et de lunettes très précis, des armes bien particulières et des gilets pare-balles destinés aux snipers », a-t-on indiqué.

De même, des murs anti-intrusion dotés de caméras et d’alarmes ont été installés au niveau des frontières.

Des communiqués du MDN font état, régulièrement, de découvertes de caches d’armes de guerre, destinés aux groupes terroristes en Algérie, au niveau des frontières notamment dans le Sud-est.

Néanmoins, l’ANP est en mesure de relever ces nouveaux défis. « L’Algérie est devenue un exemple à suivre » dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et en matière de maîtrise totale de la sécurisation de ses frontières contre tous les dangers, avait assuré, à Béchar, le défunt général de corps d’Armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d’état- major de l’ANP.



Le politologue Bouhidel : «La diplomatie algérienne aura un rôle actif»



A propos de la situation en Libye et des conséquences d’une éventuelle intervention militaire étrangère dans la région, le politologue Redouane Bouhidel, enseignant à la faculté des sciences politiques d’Alger, estime que « la situation se complexifie davantage en Libye ». Livrée à une instabilité chronique depuis la chute de Mouammar Kadhafi en 2011, la Libye est devenue une zone de non-droit que personne n’a pu maîtriser. « Ce qui se passe aujourd’hui», souligne le politologue, «est une suite logique d’un processus crisogène sans solutions réelles sur le terrain ». « Il faut savoir que le conflit, qui dure depuis 2011, est interne, soit libyen-libyen, avec bien sûr des retouches exigées par les grandes puissances, telles la France et la Turquie, en l’absence des acteurs régionaux plus compétents pour trouver des solutions à une crise interne », relève-t-il. Interrogé sur les conséquences de cette situation de chaos, le politologue soutient qu’ « elles pourraient être multiples sur notre pays ». « Il y a une importante prolifération d’armes en Libye. Le terrain est propice à l’émergence du crime organisé ainsi que la migration clandestine. Ce qui aggrave la situation, à mon avis, ce sont les milices armées. Leur présence a des conséquences néfastes sur la stabilité de la Libye mais également sur l’Algérie et la région. On fera face à une nouvelle cartographie terroriste, sur fond de décomposition de l’État libyen et de fragilité des quelques États voisins, comme le Mali et le Niger. Ainsi, la militarisation de la région constitue la plus grande menace pour l’Algérie, notamment avec l’immensité des frontières et la difficulté du contrôle sécuritaire de ces zones. L’attaque de Tiguentourine en est d’ailleurs la preuve», souligne-t-il.

Le Pr Bouhidel relève, par ailleurs, le rôle de la diplomatie algérienne depuis le début de la crise politique qu’a traversée notre pays, ce qui a eu un impact sur la situation. «Des forces étrangères ont saisi cet état des faits pour accentuer l’anarchie et l’instabilité dans la région, afin de justifier leur présence, enfreignant les règles de légalité internationale. L’objectif étant l’exploitation des richesses de la Libye », affirme-t-il.

Concernant la réunion du Haut conseil de sécurité, le politologue relève que « la réunion porte des messages internes et externes, afin d’affirmer que l’Algérie d’aujourd’hui avec un président élu ne se confinera plus dans la diplomatie du silence et aura un rôle actif dans la résolution du conflit ».

Il précise que « l’Algérie sera présente sur la scène internationale et assumera un rôle dynamique en Libye », rappelant que la position de l’Algérie est basée sur le respect de la légalité internationale, mais aussi sur le respect de la souveraineté du territoire libyen». Bouhidel estime que la réunion de jeudi «est un message clair quant au fait que l’Algérie maintient ses positions de non-ingérence dans le cadre du respect des missions constitutionnelles de l’ANP, de même qu’elle s’oppose à toute intervention militaire étrangère. Néanmoins, elle va réactiver son rôle diplomatique pour une solution pacifique par le biais du dialogue et de la médiation, tout en assurant la protection de nos frontières de toute intrusion d’organisations terroristes ».

Neila Benrahal