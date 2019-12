Bordj El Bahri Ã  Alger : Relogement prochain des habitants du bidonville

Le wali d’Alger, Abdelkhalek Sayouda, a annoncé jeudi dernier à Alger une grande opération de relogement des habitants du bidonville «Bendjaida» à Bordj El Bahri qui se déroulera la semaine prochaine, dans le cadre d’un large programme de relogement dans la wilaya.

Lors d’une visite d’inspection de plusieurs chantiers à Alger, M. Sayouda a affirmé que «les habitants du plus grand bidonville de la wilaya seront relogés la semaine prochaine au plus tard», ajoutant qu’il s’agit du bidonville «Bendjaida» à Bordj El Bahri, et ce dans le cadre du parachèvement du programme de relogement initié par ses services. La distribution des logements à travers la wilaya d’Alger s’effectuera «selon un programme étudié», a-t-il dit, rassurant les citoyens que les logements seront distribués après réception des projets durant les prochains jours. Concernant sa visite de cinq chantiers de construction de logements publics locatifs à Souidania, Douéra, Ouled Fayet, Baba Hassen et Baraki, M. Sayouda a indiqué que le nombre des logements s’élevait à 8.364 unités qui seront livrées au début 2020». Le wali a relevé un retard dans la réalisation de certains de ces projets à l’image des projets 1.400 logements à Baba Hassen, 1.200 logements à la cité Semrouni (Ouled Fayet) et 2.000 logements à la cité Rokhi (commune de Souidania), dont la réception n’a pas eu lieu dans les délais fixés, en 2014. Il a cité, par ailleurs, le projet des 2.800 logements de Haouch Mouhoub 1 dont la réception est prévue début 2020 et qui compte plusieurs structures sociales indispensables, à l’instar d’une mosquée, d’un marché de proximité, d’un lycée et d’une école primaire, qualifiant ce projet de «modèle» pour d’autres qui doivent «concevoir les structures nécessaires et indispensables pour les habitants des nouvelles cités». Adressant des mises en demeure à certains entrepreneurs et bureaux d’études, le wali d’Alger a mis l’accent sur «l’impératif de respecter les délais de réalisation et de doter les chantiers d’une main-d’œuvre qualifiée et suffisante». Il a fustigé, par ailleurs, l’«atermoiement» des entreprises chargées de la réalisation des logements, notamment turques et chinoises, et ce en dépit des facilitations accordées par l’administration locale.

M. Sayouda a appelé ces entreprises à «accélérer la cadence des travaux» et à se conformer aux contrats pour la livraison des logements dans les délais impartis. Concernant l’engagement de la wilaya d’Alger à concrétiser les projets de logements LPL, le wali a dit qu’un programme, lancé déjà il y a quelques années, est sur le point d’être achevé», lequel profitera aux familles résidant dans des habitations précaires, des terrasses ou des caves de bâtiments, réaffirmant sa détermination à reloger ces familles. En réponse aux questions des journalistes concernant les logements sociaux participatifs (LSP), il a affirmé que les projets ayant accusé un retard dans leur réalisation pour des raisons techniques ou financières, avaient été examinés avec les promoteurs en vue de trouver les solutions idoines.Estimant, à ce propos, que «la résiliation des contrats n’a pas donné les résultats escomptés», le wali d’Alger a fait savoir qu’il avait été convenu du règlement «à l’amiable» de ces problèmes et ce «en relançant plusieurs chantiers qui étaient à l’arrêt». Pour ce qui est de la formule du logement promotionnel aidé (LPA), M. Sayouda a précisé que les services techniques avaient «étudié 262.000 dossiers de souscripteurs dont 10.000 seulement seront sélectionnés».

Certains dossiers ne répondent pas aux critères exigés, a-t-il soutenu, prônant la rigueur dans le traitement des dossiers des souscripteurs afin de procéder à l’assainissement des listes, en recourant au fichier biométrique et aux factures d’électricité» car certains citoyens fournissent de fausses fiches de résidence.

Les assiettes foncières sont disponibles et leur situation régularisée pour la réalisation de la première tranche, estimée à 10.000 logements, qui bénéficieront à la capitale, a-t-il poursuivi, ajoutant que les travaux commenceront après la conclusion des marchés et le parachèvement des procédures avec les souscripteurs.