Commentaire : Le sens dâ€™une dÃ©marche

L’Algérie va entamer dans quelques jours l’année 2020 avec de nouvelles orientations. Désormais, l’Algérie de l’après-élections présidentielles du 12 décembre dernier est en marche. Le cap est tracé par le président de la République depuis son investiture le 19 décembre. Depuis le jeudi 12 décembre, le pays est dirigé par un chef d’Etat élu par le peuple qui l’a mandaté pour conduire les affaires de l’Etat durant les cinq prochaines années. Un mandat pour engager des réformes nécessaires, redresser une économie affectée et mettre fin à la crise politique par le dialogue et la concertation. Après les engagements pris devant le peuple par le président de la République, le temps de la mise en œuvre du programme présidentiel prend place pour l’édification d’une nouvelle Algérie tournée vers le développement et le progrès dans tous les domaines. Le cap est désormais fixé et les priorités arrêtées.

Les premiers messages clairs et fermes ont été livrés dimanche sur des questions économiques. Le chef de l’Etat a montré la voie dès sa prise de fonctions. En inaugurant la Foire de la production algérienne 2019, première activité officielle effective sur le terrain, le nouveau président de la République a donné le coup d’envoi de la mise en œuvre de son programme sur la base duquel il a été élu il y a quinze jours. Cette sortie publique montre aussi l’intérêt qu’accorde le chef de l’Etat à la production nationale comme axe central dans le plan de développement économique. Le soutien et l’encouragement de la production nationale constitue le pilier essentiel sur lequel s’appuie la démarche de renforcement de l’économie.

Il a d’ailleurs saisi cette opportunité pour délivrer des messages clairs sur ce chapitre important du plan de redressement national, dont l’objectif est de bâtir une nouvelle économie sur des bases saines et transparentes au service de l’intérêt national.

Le choix porté sur cette foire est significatif. Il dénote l’attention qu’accorde le chef de l’Etat aux questions économiques et sa volonté de renforcer, protéger et faire la promotion de la production nationale.

Il s’agit d’un axe stratégique dans le plan de relance économique qui va permettre à l’Algérie de réaliser une autosatisfaction dans plusieurs filières de production mais aussi de réduire drastiquement les importations de certains produits qui coûtent très cher au Trésor public, en devises. Au cours de sa tournée au niveau des différents stands, le chef de l’Etat a affirmé: « Acheter du blé pour gaspiller le pain est une perte en devises. » Une situation qu’il trouve inconcevable. Il est temps donc que les choses changent à tous les niveaux pour protéger l’économie nationale. Ce qui explique la nécessité d’opter pour une nouvelle stratégie qui va rompre avec les anciennes pratiques.

Le recours à une nouvelle vision rationnelle favorisera la préservation des réserves en devises mais aussi qui encouragera l’utilisation d’énormes potentialités dont dispose l’Algérie en matière de production agricole et industrielle pour garantir la sécurité alimentaire et industrielle. Les déclarations faites par le président de la République lors de cette sortie attestent de la place et de l’intérêt qui seront accordés à ce point important dans la stratégie nationale qui sera mise en application dans un proche avenir par le gouvernement, suivant les instructions et décisions du chef de l’Etat.

Les déclarations tenues par le chef de l’Etat en marge de la visite effectuée à la Foire de la production algérienne donnent un aperçu sur la stratégie préconisée dans le domaine économique. Les prochains jours et semaines révéleront les grands axes et les détails d’une démarche cohérente et rationnelle qui sera appliquée dans tous les domaines, et notamment dans la sphère économique et sociale.

M. Oumalek