Education nationale : DÃ©pÃ´ts de dossiers pour le dÃ©part en retraite Ã  partir du 6 janvier

L’opération de dépôts de dossiers pour le départ en retraite des travailleurs du secteur de l’éducation nationale aura lieu du 6 janvier au 18 février 2020, annonce le département de Belabed, dans une correspondance adressée aux inspecteurs de l’éducation nationale et aux directeurs des établissements des trois cycles de l’enseignement.

Le ministère a instruit en effet ses services concernés de procéder à la vérification des dossiers au niveau des bureaux de retraites avant de les transférer au niveau de la Caisse nationale des retraites.

Ainsi, les employés ayant atteint l’âge légal de retraite sont tenus de soumettre leurs dossiers aux directeurs de leurs établissements scolaires pour qu’ils les déposent au niveau des bureaux de retraites dans les délais impartis. Une fois l’échéance expirée, aucun dossier ne sera accepté, met en garde par ailleurs le ministère, en vue de pouvoir comptabiliser les postes vacants et se préparer convenablement pour la prochaine rentrée scolaire.

Notons que cette opération intervient conformément à la loi n° 16-15 datée du 31 décembre 2016, modifiant et complétant la loi n°83-12 du 2 juillet 1983, relative à la retraite. De ce fait, les directions de l'Education sont tenues d'informer les employés et fonctionnaires du secteur qui ont atteint l’âge légal de retraite de déposer leur dossier dans les délais impartis. Le ministère de l'Éducation nationale a défini la catégorie des fonctionnaires concernés par cette mesure. Il s’agit du personnel dont l’âge a atteint 60 ans pour les hommes et 55 ans pour les femmes. Néanmoins, une exception a été accordée aux dossiers de retraite de femmes âgées de 52 ans qui ont travaillé dans le secteur, à condition que celles-ci aient au moins 3 enfants âgés de 9 ans et plus.

Cette instruction permet également aux employés de choisir de poursuivre leur travail au sein de leur établissement, pour un délai de 5 ans après l’âge légal de départ à la retraite.

Sur un autre registre, et toujours dans le secteur de l’éducation nationale, le ministère de tutelle a fixé la date du 31 décembre prochain pour l’organisation de l’examen professionnel d’accès aux grades d’enseignant principal et d’enseignant formateur pour les trois cycles scolaires. 62.429 candidats passeront les épreuves de l’examen à travers les 233 centres mobilisés sur l’ensemble du territoire national.

Avec 42.677 postes à pourvoir, le nombre de postes de promotion au rang d'enseignant principal du cycle secondaire s'élèvera à 10.066 postes, 11.573 postes de promotion au grade d'enseignant principal de l'enseignement moyen et 18.360 autres postes au rang d'enseignant principal au cycle primaire.

En outre, 653 postes au rang d'enseignant formateur dans le cycle secondaire sont ouverts au titre de cette nouvelle opération de promotion, 1.104 postes pour le cycle de l'enseignement moyen et 921 enseignants qui seront promus au grade d’enseignant formateur pour le cycle primaire.

Conformément au calendrier de l'examen établi par la tutelle, les candidats auront à passer deux épreuves de leur spécialisation et en sciences de l'éducation.

Pour rappel, le département de Belabed a procédé, dans une première étape, à l’application des mesures relatives à l’opération de promotion d’enseignants par voie d’inscription sur des listes de qualification remplissant les conditions requises, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. Une opération qui a concerné 2.323 enseignants des trois cycles scolaires, portant, ainsi, à 45.000 le nombre total d’enseignants qui seront promus aux rangs d’enseignants principaux et formateurs, au titre de l’année 2019.

Kamélia Hadjib