Nouvelle route de la soie : Le rÃ´le pivot de lâ€™AlgÃ©rie

Un vibrant hommage a été rendu à la mémoire du moudjahid Ahmed Gaïd-Salah

«A l’aube du nouveau plan quinquennal 2019-2023 de coopération sino-algérienne, la dynamique des Routes de la soie peut présenter des opportunités certaines et de nombreux avantages pour l’Algérie, d’autant que ce pays possède d’extraordinaire ressources humaines et naturelles. » C’est en ces termes que s’est exprimé, hier, à l’Institut national d’études de stratégie globale (INESG), l’expert en intelligence économique, Abdenour Kashi, qui a animé une conférence portant sur « les nouvelles routes de la soie ».

Au début de la conférence, un vibrant hommage à été rendu à la mémoire du chef d’état-major de l’ANP et vice-ministre de la Défense nationale, feu Ahmed Gaïd Salah, décédé lundi dernier.

Poursuivant ses propos, M. Kashi a mis en évidence le fait que « l’urgence énergétique appelle à de grands projets pour l’Algérie qui peut jouer un rôle essentiel en Afrique, du fait de ses dispositions naturelles et de son positionnement historique ».

« La Chine, avec laquelle notre pays entretient des relations exemplaires, est un leader en énergie solaire. L’Algérie se trouve au cœur de la ceinture mondiale de l’énergie », a-t-il fait savoir, non sans préciser que 85% des sources potentielles d’énergie solaire dans le monde sont concentrées au sein de cette ceinture d’énergie qui est comprise dans un angle à 45° de l’équateur. Le conférencier a, par ailleurs, mis à profit cette opportunité pour rappeler que 7 des 9 plus grandes entreprises de fabrication de panneaux solaires sont chinoises.

Dans ce même contexte, Abdenour Kashi, est revenu sur l’importance du partenariat stratégique sino-algérien, le qualifiant d’exemplaire. «La République populaire de Chine est le premier fournisseur de notre pays. Les échanges entre les deux pays s’élèvent à presque 9 milliards de dollars. Dans ce même sillage, il y a lieu de préciser que plus de 55.000 chinois vivent actuellement en Algérie ». L’expert a, aussi, émis plusieurs idées de projets de partenariat avec la Chine, allant de la relance de la pétrochimie, à la poursuite des efforts d’électrification et de distribution de gaz à travers le pays.

A ce propos, M. Kashi a indiqué que l’Algérie, qui est membre de la FOCAC (Forum sur la coopération sino-africaine), bénéficiera du projet chinois de développement d’un réseau électrique intercontinental en HUV pour les besoins propres du pays mais également pour fournir en électricité les pays voisins. Et de rappeler que « ce projet est également une économie pour l’Algérie, car pas moins de 98% de la consommation domestique en électricité provient du gaz ».

L’expert est revenu, d’autre part, sur les mégaprojets, tels que le port d’El-Hamdania (Tipasa) et celui du gisement de fer de Ghar Djebilet, récemment relancé. A cet effet, il a insisté sur le fait que la mise en service du grand port centre d’El-Hamdania devra s’accompagner d’un important maillage en voies de communication : routes, fibre optique et chemins de fer pour fructifier ses retombées socio-économiques. Enfin, L'Algérie doit définir, sur 15 voire 20 ans, une stratégie de développement à long terme pour pouvoir tirer profit des opportunités de l'initiative chinoise "OBOR" (One blet, One road - la Ceinture et la Route) qu'elle a rejoint fin 2018.

Lancée en 2013, l'initiative "OBOR" ou la Nouvelle route de la soie, est une initiative qui consiste à développer un ensemble de liaisons commerciales maritimes, routières et de réseaux ferroviaires entre la Chine et le reste du monde avec un budget de 1.000 milliards de dollars consacré à ce programme.

Pour rappel, le tracé des Nouvelles routes de la soie couvre une population totale de 4,4 milliards de personnes, soit 63% de la population mondiale ainsi que 30% du PIB mondial. La Chine représente, avec les Etats-Unis et l'Allemagne, 30% des échanges mondiaux de marchandises en 2018. Elle reste aussi le plus grand exportateur de produits manufacturés avec 13% du volume mondial.

Sami Kaidi