JournÃ©es de la crÃ©ativitÃ© et de la qualitÃ© : De nombreux projets

De nombreux porteurs de projets, des opérateurs économiques et des entrepreneurs devront prendre part à la seconde édition des journées algériennes de la créativité et de la qualité, prévue du 29 au 31 décembre dans la wilaya d’Ouargla, a-t-on appris jeudi dernier, auprès de la Direction de l’industrie et des mines (DIM). Les participants auront à exposer lors de cette manifestation qu’abritera la bibliothèque principale moudjahid Mohamed-Tidjani d’Ouargla une large gamme de produits versés dans différents segments d’activités. Des dispositifs d’emploi, dont l’Agence nationale de soutien à l’emploi de jeunes (ANSEJ), l’Agence de gestion des microcrédits (ANGEM), la Caisse nationale d’assurance du chômage (CNAC), le Fonds de garantie des crédits aux petites et moyennes entreprises (FGAR), seront également présents, qui auront à mettre en exergue les divers mécanismes et mesures incitatives préconisées par l’Etat pour le soutien des titulaires de projets à mettre en forme leurs projets. Ces journées s’assignent comme objectifs la sensibilisation des consommateurs et opérateurs économiques sur l’importance de la qualité du produit, sa conformité avec les normes internationales en vue de protéger la santé du consommateur et l’économie nationale et la promotion des exportations hors-hydrocarbures, ont indiqué les organisateurs.

Une cérémonie de remise des prix aux lauréats du concours du meilleur projet entrepreneurial et aux meilleurs participants sera organisée en marge de cette manifestation. L’on relève que 11 participants ont déposé leurs dossiers de candidature à ce concours au niveau de la DIM, dont les dossiers consistent à présenter des fiches techniques et monographies sur les projets ayant trait aux secteurs de l’agriculture, la pêche, le tourisme, l’artisanat et les énergies renouvelables, selon la même source.