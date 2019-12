Olympiades des activitÃ©s de jeunes Ã  Ouargla : PrÃ¨s de 200 participants

Près de 200 jeunes représentant plus de 20 wilayas du pays animent les olympiades des activités des jeunes, ouvertes jeudi après-midi à l’Institut national de formation supérieure des cadres de la jeunesse d’Ouargla. Placée sous le signe '"Jeunes créateurs, espoir de la continuité", cette manifestation, coïncidant avec les vacances scolaires d’hiver, prévoit une série d’activités, dont le calcul mental (Soroban), la musique, la poésie, le monologue ainsi que des compétitions sportives dont le tennis de table et le jeu d’échecs, a indiqué le directeur de la jeunesse et des sports, Korichi Zakaria.

Une exposition des réalisations des jeunes, des nouveautés en divers domaines, des activités culturelles, des soirées artistiques animées par des troupes artistiques locales, ainsi que des communications et ateliers sur les voies de dynamisation du Soroban à travers les différents établissements juvéniles font partie de ce rendez-vous qui se poursuivra jusqu'à dimanche prochain. Retenues au titre du programme du ministère de tutelle pour 2019, ces olympiades visent l’encouragement de la créativité scientifique et culturelle, la promotion de la compétitivité entre participants, l’ancrage de la citoyenneté et des valeurs de tolérance, et le développement du sens artistique et de créativité chez les jeunes, ont indiqué les organisateurs.

Le programme de cet évènement, qui sera sanctionné par une cérémonie de remise des prix d’encouragement aux meilleures œuvres et activités, prévoit également des circuits touristiques au profit des participants.