Gisement pÃ©trolifÃ¨re chinois de Tarim : La production dÃ©passe 28 millions de TEP en 2019

La filiale chargée du gisement de pétrole de Tarim de PetroChina, le plus grand producteur de pétrole et de gaz de la Chine, a annoncé mercredi avoir produit plus de 28 millions de tonnes d'équivalent pétrole en 2019. Cette production, supérieure de quelque 1,76 million de tonnes à celle de 2018, comprenait environ 5,67 millions de tonnes de pétrole brut et 28,05 milliards de mètres cubes de gaz naturel, selon la société. La production du gisement de pétrole devrait atteindre 30 millions de tonnes d'équivalent pétrole d'ici 2020 et 36 millions de tonnes d'ici 2025, a indiqué la société. Situé dans la région autonome ouïgoure du Xinjiang, dans le Nord-ouest de la Chine, le bassin de Tarim est le plus grand bassin pétrolifère de Chine et l'un des plus difficiles à exploiter en raison de l'environnement difficile du sol et de conditions souterraines complexes.

Le gisement de pétrole de Tarim, troisième producteur terrestre de pétrole et de gaz en Chine, a représenté un sixième du total de la production de gaz naturel du pays. Selon la société, le gaz naturel venant de ce gisement de pétrole a bénéficié à environ 400 millions d'habitants de plus de 120 villes et à plus de 3.000 entreprises.