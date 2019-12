Changes : Le dollar faiblit face Ã  l'euro dans un marchÃ© calme

Le dollar reculait légèrement face à l'euro jeudi lors d'une séance calme, tandis que la livre se raffermissait face au billet vert et à la devise européenne. Vers 20H00 GMT, l'euro s'échangeait à 1,1103 dollar, en hausse de 0,09%. Les échanges sont restés limités au lendemain de Noël alors que la majorité des Bourses asiatiques et les grandes places européennes restent fermées. Wall Street a en revanche rouvert et s'apprêtait à terminer en hausse. Les acteurs du marché semblaient surtout anticiper l'accord commercial préliminaire entre les Etats-Unis et la Chine, confirmé par les deux parties et dont la signature pourrait avoir lieu dès le mois de janvier. Le bras de fer entre Washington et Pékin depuis près de deux ans, qui s'est traduit par l'imposition de droits de douane supplémentaires réciproques sur des centaines de milliards de dollars de biens, a ralenti la croissance mondiale."Si la Chine se stabilise et que les valeurs refuge bénéficient d'un peu moins de soutien, on devrait observer une baisse graduelle du dollar en 2020", a indiqué Nick Bennenbroek de Wells Fargo sur Bloomberg Radio. De son côté, la livre britannique remontait face à la monnaie unique européenne, s'échangeant à 85,39 pence pour un euro (+0,24%), et à la devise américaine, à 1,3003 dollar (+0,32%). La devise britannique avait dévissé avant Noël, les investisseurs se montrant inquiets de la décision du Premier ministre Boris Johnson de ne pas étendre la période de transition post-Brexit, qui fait courir le risque d'une sortie sans accord de l'Union européenne. Le dollar canadien et la couronne norvégienne, deux devises dont l'économie dépend en grande partie des matières premières, profitaient quant à elles de la hausse des prix pétroliers, qui ont atteint jeudi leur plus haut depuis la mi-septembre.