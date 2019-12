Opep : Vers lâ€™arrÃªt des baisses de production

L’Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés, désignés sous le nom d’Opep+, devraient envisager de mettre fin l’an prochain à leurs baisses de production, a déclaré hier le ministre russe de l’Energie Alexandre Novak.

"En ce qui concerne les baisses de production, je le répète, ce n’est pas un processus sans fin.

Une décision sur la sortie

devra être prise progressivement pour conserver notre part de marché et afin que nos entreprises puissent être en mesure de mettre en œuvre leurs projets", a indiqué le ministre sur l’antenne de Rossiya 24 TV. "Je pense que nous examinerons cela cette année (2020)", a-t-il ajouté. Depuis 2017 et dans le but de soutenir les cours du brut, le groupe Opep+ limite sa production pour réduire les excédents sur le marché du pétrole dus à l’essor de la production aux Etats-Unis, premier producteur mondial, qui ne participent pas aux mesures d’encadrement. Les membres de l’Opep se sont mis d’accord début décembre sur une nouvelle baisse de production de 500.000 barils par jour, portant la baisse entamée en 2017 à 1,7 million de bpj, soit 1,7% de l’offre mondiale. La prochaine réunion de l’Opep+ est prévue le 6 mars 2020.