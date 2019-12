Production dâ€™agrumes Ã  Blida : plus de quatre millions de qx prÃ©vus

La production d’agrumes, à Blida, pour la présente campagne 2019/2020 devrait dépasser les quatre millions de qx, selon les prévisions de la Direction des services agricoles (DSA) de cette wilaya, classée leader national dans cette filière agricole. "La production d’agrumes de la wilaya, pour la présente campagne, devrait dépasser les prévisions fixées pour la filière, estimées à 4.256.273 qx (toutes variétés confondues d’agrumes)", a indiqué, à l’APS, la responsable par intérim du service de production et de soutien technique à la DSA, Djamila Daoudi. Elle a assuré que ce fait avait déjà été vérifié, l’année passée, durant laquelle la filière avait réussi à "dépasser les objectifs de production fixés à 4.211.708 qx d’agrumes, en ayant atteint une récolte de pas moins de 4.431.928 qx", s’est-elle félicitée. La filière agrumicole à Blida est le siège d’un développement notable ces dernières années, lequel est reflété par un volume de production de deux millions de qx, en 2004, porté à plus de quatre millions à partir de 2014. Ce volume de production a été maintenu, depuis lors, est-il signalé de même source. Selon Mme Daoudi, cette performance s’explique notamment par l’extension de la superficie agricole affectée à la culture d’agrumes, estimée actuellement à 19.304 ha, soit un taux de 60 % de la superficie agricole de la wilaya.

L’agrumiculture est particulièrement concentrée dans quatre communes de la wilaya, considérées comme leaders dans le domaine, à savoir Oued El Alleug et Boufarik au Nord, Chebli à l’Est et Mouzaïa à l’Ouest. Le volume d’agrumes destiné à l’industrie de transformation, tant alimentaire qu’esthétique, n’a pas dépassé les 103.000 qx, en 2018, soit un taux de près de 2,4% de la production de la wilaya, a indiqué par ailleurs, la même responsable, estimant ce taux "très faible", eu égard à la disponibilité de trois unités de transformation à l’échelle locale, a-t-elle relevé.

Elle a cité, à l’origine de cette faiblesse, la "préférence des agriculteurs pour le gain facile", soulignant que ces derniers "privilégient la vente des agrumes, sur les marchés, à des prix élevés, comparativement à ceux fixés pour les unités de transformation", a-t-elle fait savoir.