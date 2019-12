Entreprise Ferrovial : sur la voie de lâ€™efficience Ã©conomique

L’entreprise nationale de construction de matériels et équipements ferroviaires (Ferrovial) d’Annaba s’est mise sur la voie de l’efficience économique en adoptant courant 2019 le principe de diversification de la production incluant désormais la fabrication de containers. Ferrovial a ainsi consacré une enveloppe financière de 4,2 milliards DA pour son plan de développement dont plus de 2 milliards DA réservés à la modernisation de ses installations industrielles notamment de soudure dans une perspective de renforcement de sa position sur le marché national et d’adaptation aux besoins des opérateurs économiques.

Dans cette optique stratégique, Ferrovial a conclu une convention avec le groupe algérien de transport maritime (GATMA) pour lui produire 8.000 containers durant 2020, a indiqué son Pdg, Lamri Bouyoucef.

L’entreprise a reçu plus de 60.000 plaques du complexe sidérurgique Sider El Hadjar pour entamer la fabrication des premiers containers de cette commande dès début 2020, selon M. Bouyoucef. Ferrovial propose aux opérateurs économiques, dans le cadre de sa stratégie de diversification, la fabrication de fours industriels de séchage de phosphate, des incinérateurs de déchets pharmaceutiques et hospitaliers, des wagons de transport de métaux bruts équipés de système de déchargement automatisé en plus d’équipements de forage et de transport de métaux, a-t-il souligné. Longtemps confronté à la problématique du mono-client qu’est l’entreprise nationale de transport ferroviaire (SNTF), Ferrovial, a-t-il affirmé, diversifie aujourd’hui ses produits destinés aux opérateurs de divers secteurs : agriculture, bâtiment, travaux publics, hydraulique et transport, offrant notamment des citernes de transport de carburants, des bétonnières et des stations mobiles de distribution de carburants. La préservation, la requalification et la formation des ressources humaines constituent des piliers fondamentaux de cette nouvelle orientation avec le recours au partenariat dans le domaine de la recherche et du développement technologiques, a-t-il encore soutenu. Ferrovial produira des containers 40 pieds et 20 pieds conformes aux normes de transport maritime, a noté son Pdg, selon qui la fabrication de containers représente une opération économique stratégique à même de susciter une dynamique pour les activités industrielles et logistiques dans la région. La fabrication de containers par Ferrovial est une première en Algérie et en Afrique. Elle économisera au pays les montants en devises consacrés à la location de containers, a indiqué M. Bouyoucef qui a estimé à 50 millions d'euros les coûts de location de containers et garantie du service de transport maritime de marchandises supportés par le groupe national GATMA. Cette activité permettra de créer, sur le court terme, des bases logistiques au niveau des grands ports algériens de location de containers et d’offrir aux opérateurs économiques un service de transport maritime et terrestre de marchandises vers les marchés africains et maghrébins, selon Bouyoucef, pour qui la fabrication de containers est appelée à constituer pour les autres entreprises une locomotive vers la diversification.



La recherche et le développement technologique pour répondre aux attentes du marché



Outre la convention de coopération en matière de formation et recherche avec le Laboratoire de recherche en métallurgie de l’université d'Annaba, Ferrovial entend booster ses travaux de recherche en métallurgie au travers du laboratoire ouvert au sein de l’entreprise, a précisé M. Bouyoucef.

Il a également souligné que son entreprise prévoit la création d’une unité de recherche en technologie et métallurgie et l’ouverture d’une école doctorale de recherche en métallurgie en coordination avec le secteur de l’enseignement supérieur et des institutions de recherche et développement technologique. Par la promotion de la recherche et du développent, l’entreprise entend, selon ses cadres gérants, adapter son offre aux besoins du marché, diversifier et améliorer la valeur ajoutée de ses produits.

Ferrovial-Annaba emploie 500 travailleurs dont la moitié recrutés au cours des trois dernières années et projette, dans le cadre de sa convention avec l’université Badji-Mokhtar, de recruter les diplômés, majors de leur promotion, des filières de technologie et métallurgie de l’année 2019, est-il indiqué.

Outre la production de wagons et leur équipement avec une capacité de 100 unités par année et divers équipements industriels pour de multiples secteurs économiques, l’entreprise envisage d’augmenter le taux d’intégration de son activité de fabrication de wagons actuellement estimé à 70% et de proposer des équipements qui augmente la capacité de locomotion de 20 wagons, actuellement, à 80 wagons, a encore indiqué M. Bouyoucef.

Engagé en 2017, le plan de développement de Ferrovial, conçu après un audit minutieux de l’entreprise, s’articule autour d’une stratégie industrielle reposant sur l’arrêt de l’importation des intrants susceptibles d’être fabriqués localement, le recours au réseau d’entreprises industrielles locales et la valorisation des compétences techniques acquises de l’entreprise, est-il indiqué.