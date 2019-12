Concours de la meilleure piÃ¨ce thÃ©Ã¢trale en Tamazight : Encourager et promouvoir

La participation à la 2e édition du concours de la meilleure pièce théâtrale en Tamazight, organisée par le théâtre régional Kateb-Yacine de Tizi-Ouzou, est ouverte à compter de ce mercredi, a annoncé le directeur de cet établissement culturel Farid-Mahiout.

Selon ce même responsable, la participation à cette compétition qui vise la promotion et l’encouragement de la production théâtrale en langue Tamazight, est ouverte à l’ensemble des associations et coopératives théâtrales de la wilaya, qui sont invité à se rapprocher du théâtre régional pour retirer la fiche de participation et le règlement intérieur du concours.

Selon ce même document (règlement intérieur du concours), la participation doit se faire avec une seule pièce produite en 2019, pour adulte uniquement et en langue Tamazight. La durée du spectacle doit dépasser les 50 mn. Les productions seront soumises à un jury qui va sélectionner les pièces répondant aux conditions artistiques et techniques du concours.

La cérémonie de remise des prix aux lauréats coïncidera avec la célébration du nouvel an Amazigh (12 janvier) et le gagnant va bénéficier d’un programme de diffusion, en cinq spectacles, de sa production qui sera pris en charge par le théâtre régional Kateb Yacine, a-t-on indique dans le même règlement.

La date limite de dépôt des dossiers de participation à ce concours est fixée pour le 4 janvier prochain, a-t-on appris des organisateurs.