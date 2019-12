Expo-vente Ã  Alger : les produits du terroir font lâ€™Ã©vÃ©nement

Afin d’amener la population à se réapproprier le patrimoines culinaire, culturel … tout en contribuant à leur développement économique et social, une exposition-vente, regroupant différents produits, a été organisée par 26 artisans, hommes et femmes, d’Alger, Bouira, Béjaia et Tizi-Ouzou. Une occasion d’exposer leurs produits et partager leur savoir-faire avec le grand public.

Les produits du terroir font l’événement ces jours-ci. Ils affichent un fort retour grâce aux merveilles réalisées et proposées par des artisans et artisanes qui font revenir le visiteur vers le terroir. et qui dit terroir, dit la terre, localité, caractéristiques géographiques, techniques, climatiques écologiques et sociale et ressources naturels, pour essayer de valoriser les ressources naturelles, avec des méthodes nouvelles, tout en gardant l’aspect traditionnel, c'est-à-dire le savoir-faire ancien. Il faut dire que ces produits sont un véritable levier pour le développement des régions marginalisées, notamment de l’économie nationale.

Ainsi, et afin d’amener la population à se réapproprier le patrimoine culinaire, culturel, agroalimentaire… tout en contribuant à leur développement économique et social, une exposition-vente, regroupant différents produits : vannerie, miel, confiture, huile d’olive, produits cosmétiques et soin (savons, crèmes, gommages, shampoing…), produits laitiers, a été organisée par 26 artisans, hommes et femmes, d’Alger et d’autres wilayas, en l’occurrence Bouira, Béjaia, Tizi-Ouzou, qui se sont donnés à cœur joie d’exposer leurs produits et partager leur savoir-faire avec le grand public, comme il nous a été indiqué par monsieur Toumi Karim, cadre principal, traducteur et membre organisateur au sein du palais des rais (bastion 23), à Alger.

Cette exposition intitulée «La Culture au Naturel, artisans et terroirs», qui se tient depuis samedi dernier au Palais des Rais, à Alger, pour prendre fin aujourd’hui, mêle le génie de la femme et de l’homme qui ont donné libre cours à leur imagination.



Retour aux sources



Parmi ces génies, Issra Mebarki, première algérienne à avoir créé les nouveaux modèles de confiture en morceau. Une Algéroise qui a choisi, après sa retraite, de se consacrer au développement de sa vraie passion qui est la production de la confiture à l’ancienne, mais avec une touche nouvelle et un décor moderne. Avec une grande simplicité, la confiturière issra nous accueille chaleureusement dans son petit espace et nous parle de sa passion et son amour pour le travail qu’elle fait. «Je prépare différentes sortes de confiture : fraise, orange, carotte, pomme, poire, coing… 100% naturelle, toute en gardant l’authenticité des recettes anciennes de grands-mères», a-t-elle souligné, en précisant que ses produits sont «faits main». Bien qu’elle réalise des merveilles avec les fruits, issra ne semble pas à la recherche de la notoriété, mais seulement partager ce plaisir de création et d’échange avec le public. «Je n’ai pas envie de me faire connaitre.

Mais j’ai envie de faire connaitre ces produits au grand public pour les inciter à revenir aux sources, à nos traditions et nos coutumes. Avant on faisait tout chez nous, mais maintenant on achète tout, et c’est dommage», regrette-t-elle, en affichant son souhait de retourner à nos cultures et traditions culinaires qu’on à perdues au fil du temps.

Il existe beaucoup de femmes comme Issra, que nous avons rencontrées et d’autres qui vivent dans l’anonymat, comme Zohra, Lamara nadira, dalal Ben Menssour, qui sont spécialisées dans les gâteaux traditionnels et les confiseries.

Ce travail n’est pas l’apanage de la femme seulement, même les hommes aussi le pratique comme Mebrouk Naouel, qui présente une collection de produits alimentaires bio appelés «saveur amazighe». Il propose aux visiteurs des produits faits maison, tels que la confiture de figues, pâte d’ail, paprika, dwa tiskert… Mebrouk nous explique que c’est un métier hérité de père en fils. «Nous voulons garder le cachet de nos traditions alimentaires que nous avons perdues hélas», précise-t-il, en soulignant «qu’avec toutes les maladies existantes, il faut revenir à l’alimentation bio, à nos sources alimentaires pour éviter et préserver notre santé. De notre part, on essaie de faire revire au visiteur nos traditions à travers nos produits».

Sur un autre volet, Chahra propose des produits de toilette (savon, crème hydratante, vaseline naturelle…). L’odeur du charbon de noix de coco, du cacao, des différentes huiles (ricin, olive, amande) est simplement divine, tandis que ses propriétés détoxifiantes et exfoliantes laissent la peau douce et soyeuse. Chahra invite le visiteur à se savonner dans le luxe avec des fabuleux savons bulles et beurre fabriqués à la main. «Je fabrique différents produits tels les baumes à lèvres, les barres de savon pour peau acnéique, tâches brunes, peau sèche.., le sel exfoliant et le petit pot de saboun dzair, les pots de vaseline naturelle... Je suis très satisfaite de mes produits et du service absolument courtois que je rends à mon public.

J'ai toujours eu une réponse aussi très rapide. Merci pour ces produits magnifiques. Des produits merveilleux. Longue vie à votre entreprise» témoigne-t-elle.

Nécessité d’un meilleur accompagnement



Le produit du terroir est un moyen pour essayer d’implémenter la dynamique de développement au niveau local.

Mais pour avoir des produits de terroir, il est impératif de procéder à une meilleure organisation qui met en avant le savoir-faire de ces artisans et artisanes pour mener à bien cette valorisation.

Il faut donner une dynamique nouvelle à cette activité en rassemblant les acteurs de l’agriculture biologique et valoriser leurs efforts. Il s’agit également d’encourager les jeunes ainsi que la femme rurale à aller vers cette activité et leur apporter une assistance.

Les visiteurs saluent cette initiative qui met en relief les métiers d’artisanat. Ils ne peuvent s’empêcher de marquer une halte devant les stands et tables qui regorgent de véritables bijoux, dans toute leur splendeur.

Et la diversité des produits exposés ne nous laisse point indifférents. On y trouve de tout.

Kafia Ait Allouache