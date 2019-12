Tighennif : 2 trafiquants de psychotropes arrÃªtÃ©s

Les éléments de la brigade de police judiciaire relevant de la Sûreté de daira de Tighennif à Mascara ont réussi à neutraliser deux trafiquants de stupéfiants et de substances psychotropes, avec la saisie d’une quantité de 110 comprimés hallucinogènes appelés «Saroukh», d’une quantité de kif traité (6,3grammes) et d’une somme d’argent revenue de cette activité illicite. L’arrestation a eu lieu suite à deux descentes dans la ville de Tighennif. En effet, la première opération a permis d’arrêter un trafiquant âgé de 25 ans, après exploitation de renseignements au sujet de son activité illicite, car celui-ci utilisait son domicile familial pour stocker et revendre ces substances toxiques. Le mis en cause a donc été placé sous surveillance avant d’être arrêté. La perquisition de son domicile a permis de mettre la main sur 11 plaquettes contenant 110 comprimés hallucinogènes communément appelés «Saroukh », ainsi qu’une paire de ciseaux utilisée dans le découpage, et d’une somme d’argent. La seconde descente a abouti à l’arrestation d’un dealer âgé de 52 ans, qui avait été placé sous surveillance avant d’être arrêté en flagrant délit en possession d’une quantité de 6,3 grammes de kif traité, d’une lame de rasoir utilisée dans la préparation à la vente des stupéfiants et d’une somme d’argent. Deux procédures judiciaires ont été instruites à l’encontre des deux suspects qui ont été présentés devant la justice qui a ordonné leur placement en détention.



… et 2 individus appréhendés pour vol



Les éléments de la brigade de police judiciaire relevant de la première sureté urbaine de Mascara ont réussi à arrêter deux individus âgés de 27 et 28 ans, impliqués dans un vol de l’intérieur d’un véhicule. Les faits remontent à la fin de la première semaine du mois de décembre courant lorsque la brigade de police judiciaire a reçu une plainte de la part de la victime indiquant avoir subi un vol de l’intérieur de son véhicule, lorsque celui-ci était stationné au niveau du lieu dit «Trig El Oued», à Bab Ali, Mascara. Le vol a ciblé une somme d’argent et un téléphone portable ainsi que des documents officiels. La victime a orienté ses soupçons vers le gardien du parking illégal. Ce dernier a été identifié et arrêté. L’enquête a permis d’identifier son complice âgé de 27 ans qui a été lui aussi arrêté. Il s’est avéré par la suite que les deux suspects dissimulaient leur activité criminelle en exerçant l’activité de parking de façon illégale. Une procédure judiciaire a alors été instruite à leur encontre, en vertu de laquelle ils ont été présentés devant la justice qui a ordonné leur placement en détention.

A. Ghomchi