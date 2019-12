CrÃ©ation dâ€™un rÃ©seau de traitement confort et support des cancÃ©reux : Le dossier est Â«fin prÃªtÂ»

Le dossier de création d’un réseau spécialisé de traitement confort et support des cancéreux est désormais «fin prêt» pour le déposer auprès des autorités compétentes, a indiqué jeudi le chef du service oncologie au centre anti-cancer de Sétif, Pr. Hocine Dhib.

Ce réseau qui couvrira les wilayas de Sétif, Bejaia, Jijel, Bordj Bou Arréridj et M’sila, totalisant six millions d'habitants, constituera un appui au structure anti-cancer en instaurant des unités locales de wilayas encadrées par 436 généralistes ayant suivi depuis 2015 des formations adaptées, a précisé Pr. Dhib lors de la clôture, à l’Institut national de formation supérieur paramédical, du 15e stage de formation de médecins généralistes (32 praticiens) des wilayas concernées.

Il constituera une étape importante dans la prise en charge des cancéreux en assurant des services d’atténuation du mal et surmenage des malades cancéreux, de sensibilisation et orientation, d’unification des traitements et de suivi diététique des patients, a-t-il indiqué.

Le CAC de Sétif reçoit quotidiennement entre 200 et 300 patients. Il a accueilli depuis le début de l’année en cours 1.436 patients, selon la même source.

Le plan national anti-cancer 2015/2019 a permis de faire le point sur le cancer en tant que problème de santé publique et définir les modalités de prise en charge publique des patients et de tracer une feuille de route du prochain plan, a assuré le Pr. Dhib.