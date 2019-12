PlacÃ© sous le thÃ¨me du nouvel an Amazigh : carrefour de l'artisanat et des arts Ã  oran

Le premier carrefour de l'artisanat et des arts (1ère manifestation qui regroupe, à la fois, des activités artisanales et artistiques à Oran) se tiendra du 3 au 13 janvier 2020 au musée d'art moderne d'Oran (MAMO).

Cette manifestation organisée par le club des associations des artisans des bijoux et ornements, en partenariat avec le musée Zabana, est placée sous le thème de la nouvelle année amazighe. Plus d’une cinquantaine d’exposants activant dans les divers métiers de l'artisanat y sont attendus. Outre les produits artisanaux, le programme comprend aussi des expositions de photos et peinture, des défilés de mode de tenues traditionnelles, des mini-concerts de musique et des conférences en collaboration avec le CRASC (Centre de recherche en anthropologie sociale et culturelle). Des communications sur le patrimoine matériel et immatériel et des thématiques traitant des préoccupations actuelles et des perspectives de l’artisanat et des métiers dans notre pays sont à l’ordre du jour. Il convient de souligner à ce propos que plus en plus ils sont nombreux les artisans à Oran à se plaindre de ce qu’ils qualifient d’«exclusion» qui, selon eux, menace des centaines d’emplois et l’avenir du secteur. Le résultat, expliquent-ils, un nombre important d’ateliers intervenant dans le secteur risque la faillite et les artisans le chômage. Il faut savoir que la wilaya d’Oran recense 15.000 artisans inscrits à la chambre de l’artisanat dont une grande partie souffre de problèmes contraignants, a-t-on expliqué.

En tête de leurs préoccupations, le non-respect du quota de 20% des offres publiques aux artisans et aussi la non-reconnaissance de la carte de l’artisan dans le postulat aux projets. De leur côté, les associations essaient de s’organiser pour sauver les activités artisanales à travers, notamment, l’organisation de ce type de carrefours. Ses promoteurs veulent faire de cet évènement un espace et un rendez-vous pour valoriser tous les produits artisanaux qui représentent la richesse culturelle nationale de notre pays.

Aussi déterrer et ressusciter des vieux métiers d’artisanat et les faire connaître aux nouvelles générations.

Amel Saher