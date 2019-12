Russie- Etats-Unis : Moscou exhorte Washington Ã  rÃ©soudre conjointement les questions de sÃ©curitÃ© et de stabilitÃ©

La Russie et les Etats-Unis ne devraient pas reporter indéfiniment les solutions aux problèmes qui sont importants pour les deux pays et pour le monde entier, surtout en matière de sécurité, a affirmé le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov. «Cela vaut aussi pour la question de la stabilité stratégique car la Russie et les Etats-Unis assument une responsabilité particulière en tant que plus grandes puissances nucléaires», a déclaré M. Lavrov au cours d'une interview accordée à l'agence de presse TASS publiée jeudi sur le site Internet du ministère. La Russie est notamment favorable à l'extension du traité New START de réduction des armes stratégiques nucléaires, qui doit expirer en février 2021, sans conditions préalables et sans délais superflus, selon M. Lavrov. Il a estimé qu'après l'effondrement du traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire (FNI) à l'initiative des Etats-Unis, le traité New START demeure «le dernier instrument légal international qui limite mutuellement le potentiel des missiles nucléaires de nos deux pays et offre une prévisibilité dans le domaine du contrôle des armes». M. Lavrov a rappelé que le traité New START est un accord bilatéral, l'implication d'autres Etats dans sa prolongation est donc impossible. «La Russie et les Etats-Unis pourraient aujourd'hui prolonger ensemble New START en vue de rassurer la communauté internationale et d'empêcher un vide dans le domaine de la stabilité stratégique», a-t-il déclaré.