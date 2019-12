Budget dÃ©fense : PÃ©kin menace Washington de mesures de rÃ©torsion

La Chine a dénoncé jeudi les nouvelles dispositions du budget américain de la Défense qui entravant le développement de ses entreprises, menaçant Washington de mesures de rétorsion. «La Chine étudiera attentivement l'impact de la loi sur les entreprises chinoises et prendra toutes les mesures nécessaires pour protéger leurs droits et intérêts légitimes», a averti le porte-parole du ministère chinois de la Défense, Gao Feng, sans préciser en quoi pourraient consister ces mesures de rétorsion. Le budget défense des Etats-Unis, promulgué la semaine dernière, interdit le recours à des fonds fédéraux pour l'achat de wagons et de bus électriques auprès d'entreprises chinoises. La nouvelle mesure semble dirigée contre le fabricant chinois de matériel ferroviaire CRRC et le constructeur de véhicules électriques BYD. Le budget du Pentagone prévoit également des dispositions sur Huawei, le géant chinois des télécoms que les Etats-Unis soupçonnent d'espionnage. Il interdit à l'administration américaine de retirer Huawei de la liste noire qui empêche des entreprises américaines de travailler avec lui. La Chine avait contesté samedi cette loi qui préconise le renforcement des liens militaires avec Taïwan et réaffirme le soutien des Etats-Unis au mouvement de protestation à Hong Kong. Le porte-parole chinois n'en a pas moins assuré que les discussions se poursuivaient avec Washington en vue de la signature d'un accord commercial préliminaire, première étape du règlement espéré du différend économique entre les deux géants du Pacifique. «La Chine et les Etats-Unis poursuivent actuellement les procédures nécessaires d'examen juridique, de traduction et de correction» du texte, a-t-il indiqué, ajoutant que les deux pays «sont en étroite communication à propos des prochaines étapes telles que la signature de l'accord». L'administration américaine a assuré miser sur la signature de cet accord préliminaire début janvier.