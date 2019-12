Occupation des puits de pÃ©trole syriens : Mouallem accuse Washington d'utiliser Daech comme outil

Le vice-président du Conseil syrien des ministres, ministre des Affaires étrangères et des Expatriés, Walid Mouallem, a affirmé que les relations de la Syrie avec la Fédération de Russie sont enracinées et durables, tout en accusant les Etats-Unis d'utiliser le réseau terroriste Daech pour justifier son occupation des puits de pétrole syriens. Dans une interview avec la chaîne de «Russia Today», lors de sa visite à Moscou à la tête d’une délégation pour participer à la 12ème réunion du Comité mixte syro-russe pour la coopération commerciale, économique et scientifique, Mouallem a qualifié «d’importantes ces réunions qui portent sur les différents aspects de coopération entre les deux pays amis et sur la coopération à l’avenir à travers des projets mis en œuvre par des sociétés russes en Syrie». En réponse à une question sur la loi «César»qui impose de nouvelles mesures coercitives américaines contre le peuple syrien, Mouallem a souligné que cette loi fait partie d’une politique américaine qui n’est pas pratiquée uniquement en Syrie, mais même sur les alliés et amis des Etats-Unis, en est preuve l’imposition de sanctions sur des sociétés travaillant dans le transport du gaz de la Russie vers l’Europe. Mouallem a indiqué que Washington utilise le réseau terroriste Daech pour justifier son occupation des puits de pétrole syriens. «En effet, c’est l’armée syrienne qui a combattu Daech et tous nos habitants de la région de Jazzera connaissent l’ampleur des sacrifices consentis par l’armée», a-t-il fait savoir. Le ministre Mouallem a indiqué que les opérations de l’armée syrienne à Idleb font partie d’une politique et position syriennes déterminées par le président Bachar al-Assad pour libérer chaque pouce du territoire de la République arabe syrienne. Concernant la possibilité de tenir une réunion avec une délégation turque à Moscou, le ministre Mouallem a déclaré : «A la lumière de la présence d’une occupation turque des territoires syriens, nous devons toujours réfléchir à la faisabilité de la réunion, cela conduira-t-il à la libération des territoires de l’occupation turque, ou c’est juste une réunion». Mouallem a indiqué que le régime turc n’a pas rempli ses obligations en vertu de l’accord turco-russe sur la région de Jazzera syrienne, et donc l’autre option est militaire dans cette région, soulignant que les dimensions de la politique turque sont dangereuses. Il a précisé que la Syrie n’a fait et ne fera aucune concession à qui que ce soit, y compris le pétrole. «Si nous voulons faire des concessions, la crise en Syrie ne se serait pas poursuivie pendant toutes ces années. Il est inconcevable que nous progressons sur le terrain et réalisons des victoires et nous faisons des concessions», a-t-il ajouté.