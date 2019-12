Une quarantaine de morts dans des affrontements en Centrafrique : La MINUSCA condamne

Environ 40 personnes ont été tuées depuis mardi dans des affrontements entre des commerçants et des éléments armés dans la capitale centrafricaine Bangui, indiqué un nouveau bilan jeudi de sources locales.

Ces heurts ont eu lieu dans l'agglomération dite PK5, un centre commercial de Bangui mais également un foyer des groupes rebelles. D'après des résidents locaux, des éléments armés exigeaient des commerçants des "impôts".

La rixe a conduit à la mort d'un élément rebelle, ce qui s'est très vite transformé en conflit armé depuis mardi. Selon des médias, des détonations d'armes à feu ont été entendues du côté de PK5 pendant toute la durée des combats, qui se sont intensifiés jeudi matin, alors que des rebelles ont incendié les magasins de certains commerçants. Face à ce regain de violences, la mission onusienne de paix en République de Centrafrique (MINUSCA) a condamné jeudi ces dernières tueries. D'après un communiqué publié jeudi soir, la MINUSCA appelle les protagonistes à cesser immédiatement les hostilités et faire preuve de retenue pour éviter une nouvelle escalade des violences.

Les violences se sont poursuivies jusqu'à ce jeudi avant qu'une accalmie relative soit retrouvée grâce à l'intervention des forces de sécurité et de la MINUSCA.

