Elections palestiniennes Ã  El-Qods Est : Faire pression sur IsraÃ«l

L'Autorité palestinienne poursuivra ses efforts visant à travailler avec les parties internationales afin de faire pression sur Israël pour qu'elle autorise la tenue d'élections palestiniennes à El-Qods Est, a déclaré jeudi un haut responsable. Nabil Abou Roudeina, un assistant du président palestinien Mahmoud Abbas, a déclaré dans un communiqué officiel que "la pression sur Israël continuera jusqu'à ce qu'elle accepte la participation de notre peuple aux élections à El-Qods Est". "Le président Mahmoud Abbas et les dirigeants palestiniens insistent sur le fait qu'il n'y aura pas d'élections sans El-Qods Est, quelle que soit la pression exercée sur la partie palestinienne", a déclaré M. Abou Roudeina. A Ghaza, les organisateurs palestiniens des manifestations anti-israéliennes ont annoncé jeudi que la Grande marche du retour, qui est jusqu'à présent hebdomadaire, deviendra mensuelle à partir de l'année prochaine. Dans un communiqué de presse envoyé par courrier électronique, la Commission nationale pour la Grande marche du retour et la rupture du siège israélien dans la bande de Ghaza a indiqué que les manifestations hebdomadaires, organisées tous les vendredis le long de la frontière entre Ghaza et Israël depuis la fin mars de l'année 2018, seront désormais organisées tous les mois en 2020. "La décision a été prise à la suite de cycles de dialogues et de débats qui durent depuis plusieurs semaines", a précisé la commission dans le communiqué. D'ici au 30 mars prochain, la journée de la Terre des Palestiniens, les factions palestiniennes se prépareront à "de nouvelles méthodes et de nouveaux plans de lutte contre Israël", a-t-elle ajouté. Selon le ministère palestinien de la Santé, depuis le début des manifestations qui entraînent généralement de violents affrontements avec les forces israéliennes le long de la frontière, 313 Palestiniens, dont 61 enfants et 12 femmes, ont été tués jusqu'à présent.