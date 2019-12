Crise politique en Irak : Le prÃ©sident menace de partir

Le président irakien a mis jeudi sa démission dans la balance, expliquant qu'il refusait de proposer au Parlement le nom du candidat des pro-Iran pour le poste de Premier ministre, aggravant un peu plus la crise politique. Alors que la situation politique semble de plus en plus imprévisible, entre l'intransigeance des pro-Iran et celle des manifestants, le grand ayatollah Ali Sistani, dont les sermons ont été jusqu'ici décisifs —c'est après l'un d'eux que le Premier ministre a démissionné— s’est abstenu d’évoquer dans son prêche du vendredi la situation politique du pays. Cette figure tutélaire de la politique dans le pays a déjà pris ses distances avec les politiciens conspués depuis trois mois par une révolte inédite, parce que spontanée, déjà marquée par près de 460 morts et 25.000 blessés. Le dignitaire a annoncé qu'il ne jouait aucun rôle dans les négociations entre partis pour désigner un nouveau Premier ministre. Désormais, alors que le délai constitutionnel est dépassé depuis des jours, que l'impasse semble totale et que les candidats pressentis sont de moins en moins acceptables pour la rue, c'est le président de la République Barham Saleh qui s'est dit "prêt à démissionner" dans une lettre adressée au Parlement. Ce Kurde, issu d'un parti traditionnellement proche du voisin iranien, mais qui depuis le début de la révolte fait de la résistance au beau milieu d'autorités qui se sont raidies face à la rue, affirme qu'il mettra sa menace à exécution si le camp pro-Iran s'entête. La Constitution l'oblige à proposer au Parlement le candidat de la "plus grande coalition" au Parlement, titre que revendique la coalition emmenée par les paramilitaires pro-Iran —même si d'autres forces le lui disputent. "Le président n'a constitutionnellement pas le droit de s'opposer (...) donc j'annonce ici que je suis prêt à démissionner devant le Parlement", affirme M. Saleh dans sa lettre. R. I.