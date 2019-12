Libye : Lâ€™embrasement ?

Le président Recep Tayyip Erdogan a ouvert jeudi la voie à une intervention militaire turque directe en Libye, en annonçant le prochain vote au Parlement sur l'envoi de troupes pour soutenir le gouvernement de Tripoli face à l'homme fort de l'Est libyen, Khalifa Haftar.

Un déploiement de soldats turcs sur le terrain est susceptible d'aggraver le conflit fratricide, alimenté par des puissances régionales rivales, qui déchire le pays depuis la chute du régime de Mouammar el Guedaffi en 2011. Pour justifier une telle intervention, la Turquie fait valoir que le Gouvernement d'union nationale libyen (GNA), qu'il soutient militairement, est reconnu par l'ONU, alors que le maréchal Haftar n'a aucune légitimité internationale, bien qu'il bénéficie de l'aide de certains pays.

Le maintien du GNA est d'autant plus crucial pour la Turquie qu'elle vient de signer avec lui un accord de délimitation maritime qui permet à Ankara de faire valoir des droits sur des vastes zones en Méditerranée orientale riches en hydrocarbures, au grand dam de la Grèce, de l'Egypte, de Chypre et d'Israël. «Nous allons présenter la motion pour l'envoi de soldats en Libye dès la reprise des travaux du Parlement», le 7 janvier, a déclaré M. Erdogan lors d'un discours à Ankara. «Nous pourrons la faire adopter le 8 ou le 9 janvier et répondre ainsi favorablement à l'invitation du gouvernement libyen légitime», de l'aider militairement, a ajouté M. Erdogan. «Nous soutiendrons par tous les moyens le gouvernement de Tripoli, qui résiste contre un général putschiste soutenu par des pays arabes et européens», a-t-il poursuivi, se référant au maréchal Haftar. Le Parlement turc a déjà approuvé samedi un accord de coopération militaire et sécuritaire signé avec le GNA le 27 novembre lors d'une visite à Istanbul de son chef Fayez al-Sarraj.

Cet accord est entré en vigueur jeudi après sa publication par le Journal officiel. L'accord permet aux deux parties d'envoyer dans l'un et l'autre pays du personnel militaire et policier pour des missions d'entraînement et d'éducation, ont indiqué des responsables turcs. Pour obtenir l'autorisation de déployer des forces combattantes en Libye, le gouvernement turc doit faire approuver par le Parlement un mandat séparé, comme il le fait tous les ans pour envoyer des militaires en Irak et en Syrie. «Nous, nous répondons à l'invitation du gouvernement libyen légitime, telle est notre différence», a affirmé M. Erdogan. Interrogé sur les projets d'Ankara d'envoyer des troupes en Libye, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a estimé jeudi qu'il était «peu probable que l'ingérence des pays tiers dans cette situation puisse contribuer au règlement». Selon le Think-tank Edam, basé à Istanbul, un déploiement militaire turc sur le terrain devrait consister en «forces spéciales» et «personnels de combat hautement qualifiés» ainsi qu’en officiers de renseignement et de liaison.



Le Caire menace, Tunis exclut toute coalition



Face à ce nouveau développement, le président égyptien Al-Sissi a réaffirmé le rejet par son pays de toutes formes d'ingérence étrangère dans les affaires intérieures de la Libye. «Le président Al-Sissi a réaffirmé la position ferme de l'Egypte en faveur de la stabilité et de la sécurité en Libye et de l'activation de la volonté du peuple libyen». M. Al-Sissi a également exprimé le soutien aux «efforts de l'Armée nationale libyenne (LNA) pour combattre le terrorisme et anéantir les organisations terroristes qui constituent une menace non seulement pour la Libye mais aussi pour la sécurité régionale et la sécurité de la région méditerranéenne». L'Egypte, les Emirats arabes unis, la France et la Russie soutiennent la LNA de M. Haftar, tandis que le GNA est soutenu par les rivaux traditionnels de l'Egypte, la Turquie et le Qatar, ainsi que l'Italie. En réponse à la volonté du GNA d’impliquer ses autres voisins maghrébins, la présidence tunisienne a affirmé, jeudi, «ne jamais devenir membre d'une coalition ou d'une alliance pouvant remettre en cause sa souveraineté», rapporte l'agence tunisienne TAP. «Le territoire national ne peut être que sous la souveraineté tunisienne», a assuré la présidence de la République dans un communiqué, dénonçant «les déclarations, les mauvaises interprétations, et les allégations mensongères» qui se sont poursuivies depuis mercredi. «Ces déclarations émanent soit d’un malentendu soit des mêmes sources qui ne cessent de mener des campagnes de dénigrement et de diffamation», précise la présidence tunisienne dans le même communiqué, sans les citer, avant d'avertir: «Toute position inverse émanant de la Tunisie ou de l’extérieur n’engage que son auteur». D’après le communiqué, le chef de l’Etat tunisien «est déterminé à préserver la souveraineté, l’indépendance et la liberté de décision de la Tunisie. Une détermination qui ne peut en aucun cas faire l’objet de surenchères ou de débats». Ces déclarations interviennent au lendemain de la visite, mercredi, du président turc Recep Tayyip Erdogan en Tunisie et qui a provoqué des réactions diverses. Des partis et coalitions politiques tunisiens ont exprimé, dans des déclarations distinctes, leur opposition à la visite non annoncée du président Erdogan en Tunisie. Ils ont appelé à l'impératif de ne pas s'ingérer dans les affaires internes de la Libye et «se laisser entraîner dans les politiques des axes».

M. T. et agences