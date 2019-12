MÃ¶nchengladbach : Bensebaini Ã©lu Joueur du mois de dÃ©cembre

Le défenseur international algérien Ramy Bensebaini a été élu Joueur du mois de décembre par les supporters duBorussia Mönchengladbach, a annoncé le club allemand de première division de football sur son compte twitter.

L'Algérien s'est imposé devant les quatre autres nominés : Breel Embolo, Marcus Thuram, Patrick Herrmann et Tony Jantschke.

Il s'agit du premier prix du Joueur du mois de Ramy Bensebaini au Borussia Mönchengladbach. Il a devancé son coéquipier Patrick Herrmann après une course au coude à coude. Au final, Bensebaini a recu eilli 37% des voix -deux de plus que Herrmann (35%). Tony Jantschke (13%) était loin derrière en troisième place, suivi de Breel Embolo (8%) et enfin Marcus Thuram (7%), qui avait remporté les trois précédents prix du Joueur du mois.

L'ancien joueur de Paradou AC a été nommé "Homme du match" à deux reprises en décembre. Bensebaini s'est distingué lors du match mémorablecontre le Bayern (2-1) en inscrivant un doublé dont un pénalty à ladernière minute contre les champions en titre. Il a sans surprise reçu près de 84% des voix. Après tout, ce fut le premier doublé de la carrière de défenseur.

Bensebaini a également remporté le prix de l'homme du match lors de la défaite 2-1 à Wolfsburg avec 36% des voix, principalement grâce à son esprit combatif et à son rythme de travail. 11,2 kilomètres de terrain couvert. Il a également enregistré plus de sprints (34) et de coursesintensives (89) et a eu le plus de touches du ballon (90).