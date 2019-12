EfficacitÃ© Ã©nergÃ©tique : 30% d'Ã©conomie d'Ã©nergie dans le secteur industriel

Le Directeur des projets au sein de l’Agence nationale pour la promotion et la rationalisation de l’utilisation de l’énergie (APRUE) affirme que le secteur industriel peut réduire sa consommation énergétique sans pour autant altérer son niveau de production et juge que ceci nécessite des investissements, une assistance technique et des mesures de renforcement de capacité.

Kamel Dali qui s’exprimait, Jeudi à Alger, lors d’un séminaire sur l’efficacité énergétique dans le secteur industriel a fait part de l’existence d’un fort potentiel d'économie d'énergie dans le secteur industriel national avoisinant près de 30% de la consommation actuelle. « Par branches d’activité, les filières principalement concernées sont celles des matériaux de construction, la métallurgique et la mécanique ainsi que l’industrie pétrolière et gazière, a-t-il détaillé, indiquant qu’il s'agit notamment de « renforcer » l'apport des bureaux d'étude d'experts pouvant accompagner les industriels dans la réduction de leur consommation d'énergie.

Le même responsable a également cité le concept du réseau d'efficacité énergétique des entreprises (R3E) qui consiste en un regroupement d'entreprises moyennant une assistance technique pour réduire leur consommation d'énergie, notamment en échangeant autour des solutions disponibles pouvant être transposées d'une industrie a une autre.

Pour sa part, le directeur général de l’APRUE a souligné l’émergence de « nouvelles » approches de management de l'énergie et soutenu que l’APRUE travaille pour que les industriels « s'approprient » ces nouveaux outils et « développent » des programmes d’envergure. « Nous voulons créer un partenariat durable avec les industriels pour parvenir à des résultats concrets », a noté Mohamed Salah Bouzeriba.

Présent à cette rencontre, le Commissaire national aux Energies renouvelables et à l'Efficacité énergétique a fait savoir que son organisme compte « collaborer » avec « l'ensemble » des acteurs nationaux dont l'Agence nationale pour la promotion et la rationalisation de l'utilisation de l'énergie (APRUE) en vue de « promouvoir » la rationalisation de la consommation électrique et de « réviser » éventuellement le système d'étiquetage actuel pour « hisser » l'efficacité énergétique des produits électroménagers. « Il s’agit d'introduire des incitations en faveur des industriels nationaux pour produire des appareils plus performants en terme d'efficacité énergétique », a expliqué Noureddine Yassaa qui a mis à profit cette opportunité pour rappeler que son organisme a pour objectif « d’encourager » les industriels à produire l’énergie qu'ils consomment à travers, entre autres, « l’exploitation du potentiel solaire et thermique » pour devenir des « auto-producteurs ». « Nous travaillons sur cela à travers une stratégie globale intégrant l'efficacité énergétique, le renouvelable et l’autoproduction », a-t-il ajouté.

Auteur d’une présentation autour de l’expérience tunisienne dans le domaine de l’efficacité énergétique, le représentant de l’Agence tunisienne de Maitrise de l’Energie (ANME), Mourad Hajaji, a révélé que le déficit énergétique de son pays a été multiplié par sept au cours des dernières années. « Le secteur industriel est le premier consommateur d’énergie en Tunisie, principalement la filière des matériaux de constructions suivie des industries chimiques », a-t-il affirmé, estimant que pour hisser l’efficacité énergétique dans son pays, il a été décidé de la mise en place de plusieurs programmes institutionnels et spécifiques accompagnés d’instruments « incitatifs ».

Le représentant tunisien a ainsi évoqué l’obligation pour les entreprises grandes consommatrices d'énergie de réaliser un audit énergétique tous les cinq ans et cité le concept de co-génération, défini par la possibilité de "valoriser toutes les énergies produites par les équipements", que ce soit la vapeur de la chaleur, l'air comprimé ou l’électricité.

Dans ce cadre, il relevé l’exemple de l’installation de récupérateurs de chaleur résiduelle au niveau d’une cimenterie en Tunisie, chose qui a permis de réduire de 30% l'électricité globale consommée par la cimenterie.

Salima Ettouahria