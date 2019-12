Secteur des assurances : Les bons conducteurs bientÃ´t rÃ©compensÃ©s !

Les accidents de la circulation demeurent un véritable casse tête pour les pouvoirs publics. Les dernières statistiques publiées par l'OCDE sont inquiétantes pour l'Algérie. En 2018, notre pays a déploré plus de 3 310 morts sur ses routes, soit 276 décès/mois. Selon les données de la banque mondiale, les pays développés détiennent 52,1% du parc automobile mondial et enregistre 8,5% du nombre total des décès. A l'opposé, les pays en voie de développement détiennent 47,9% du parc automobile mais totalisent 91.5% du nombre de décès sur les routes.

Comme pour beaucoup de pays de la région, l'Algérie n'arrive pas à combattre efficacement ce fléau des accidents de la circulation. Parmi l’ensemble des facteurs recensés, le comportement du conducteur derrière le volant représente le facteur prépondérant avec plus de 92%. « Les études effectuées par la compagnie d’assurance Trust Algeria sur les principales causes des accidents de la circulation dans les zones rurales ou urbaines, ont permis de constater que plus de 90% sont dus au comportement des usagers de la route », a indiqué à cet effet Abdelhakim Hadjou, Directeur général de Trust Algeria, lors de la Cérémonie de lancement du produits ‘’Trust bon conducteur’’.

En croisant les résultats de cette étude avec l’analyse empirique des données techniques assurantielles, la compagnie d’assurance a réalisé un montage d’un produit d’assurance qui prend en considération les critères du comportement au volant l’obligation de constituer une mutualité de risques homogènes et l’équité dans le paiement de la prime. De plus pour la première fois en Algérie, les bons conducteurs sont certifiés, honorés et gratifiés. ‘’Trust Algérie’’ organise chaque année la grande rencontre pour élire le meilleur conducteur de l’année. « Ce produit n’est pas une simple couverture d’assurance mais il s’agit d’un système qui permettra de bâtir les bons conducteurs de demain et de réduire par conséquent l’accidentologie profitable aux compagnies d’assurance », a souligné le DG de la compagnie..

Aujourd'hui, après plus de deux ans d’étude et d’analyse de la situation des accidents de la circulation en Algérie, et sur la base des chiffres et statistiques des dix dernières années (2008- 2018), ‘’Trust Algérie’’ a mis en place un produit « spécifique » qui récompense la « bonne » conduite. La validation de ce nouveau produit auprès de l'autorité de contrôle des assurances au niveau du ministère des Finances a nécessité plusieurs échanges visant à « protéger » et à « préserver » les intérêts des consommateurs algériens. Le visa a été obtenu pour sa commercialisation.

« Trust bon conducteur » (TBC) est une innovation constituant un appui aux dispositifs de prévention mis en place par les autorités publiques pour la réduction de l’accidentologie, en incitant les conducteurs à adopter un comportement « responsable » au volant, dira le responsable de la compagnie d’assurance

Ce produit est caractérisé par assurance tous risques au premier sinistre avec une tarification spéciale pour toutes les catégories de conducteurs sans aucune exclusion, assurance qui consomme une couverture lorsque l'accident est signalé si le conducteur en est le seul responsable, la garantie tous risques sera consommée au premier sinistre responsable, avec possibilité de reconstituer la garantie par le paiement d’une prime additionnelle et à chaque fois, une assurance tous risques à 70% moins chère par rapport aux offres classiques, une assurance qui certifie les « bons » conducteurs et les rassemble dans un club. Ce produit sera décliné sous forme ‘’Takaful’’ (assurance islamique).

La société qui compte aujourd’hui 240 agences travaille actuellement sur la ‘’transformation digitale dans tous les domaines opérationnels’’ afin « d'améliorer » les services centrés sur le client et le développement interne des processus. ‘’Trust Algeria’’ compte par ailleurs lancer en Algérie le premier guichet ‘’Window’’ d'assurance ‘’Takaful’’ et ce, avant la fin de l'année, a conclu le conférencier.

Mohamed Mendaci