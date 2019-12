ObsÃ¨ques duâ€ˆgÃ©nÃ©ral de corps dâ€™armÃ©e Ahmed GaÃ¯d Salah

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a rendu hommage à «la foule immense et mémorable» qui a accompagné le moudjahid Général de Corps d’Armée Ahmed Gaïd Salah à sa dernière demeure, s’engageant à «préserver le serment de fidélité à la patrie».

Dans un éloge à la mémoire du défunt, le Président Tebboune a écrit : «Le peuple algérien, à travers l’ensemble du territoire national, a fait, aujourd’hui, dans un élan national très émouvant et hautement significatif, ses adieux au vaillant moudjahid et grand chef militaire, feu Ahmed Gaïd Salah, Vice-ministre de la Défense nationale, Chef d’État-major de l’Armée nationale populaire (ANP).»

Pour nous, a-t-il ajouté, «il est au rang des valeureux Chouhada qu’il a côtoyés dans sa jeunesse et avec lesquels il s’est abreuvé de l’école du nationalisme authentique, s’imprégnant des nobles valeurs Novembristes éternelles».

«Dans une fière et digne synergie avec sa vaillante Armée nationale populaire, le grand peuple algérien a inhumé dans le recueillement, en foule immense et mémorable, le regretté de l’Algérie, auréolé de ses louables actes et de ses hautes qualités», a relevé le chef de l’État.

«Il lui a fait ses adieux avec une grandeur et une déférence méritées qui témoignent de sentiments sincères et pures hissant haut l’âme du défunt», a-t-il estimé. Il a souligné que le défunt, «qui a tant aimé l’Algérie et l’a démontré par la parole et l’acte, a marqué l’histoire par une position honorable et héroïque ayant permis de protéger le peuple et de sauver le pays d’une tempête qui l’aurait torpillé à un moment des plus difficiles de son histoire».

Rappelant que le défunt «a voué sa vie à l’Algérie avec l’assiduité et la persévérance des patriotes intègres et dévoués», M. Tebboune a ajouté que «face au sort qui nous a été affligé par sa disparition, nous ne pouvons que nous résigner à la volonté du Tout-Puissant et répéter «A Dieu nous appartenons, et à Lui nous retournons».

«Tous les mots de tristesse et de chagrin et toutes les larmes de douleur et de peine ne peuvent suffire pour rendre hommage à l’Homme qu’il était, au dirigeant moudjahid tenace, clairvoyant et averti et au patriote dévoué et déterminé dans la préservation du serment des Chouhada et des moudjahidine, au moment où il nous quitte pour sa dernière demeure», a soutenu le chef de l’État, ajoutant : «Allah a gratifié le défunt d’un couronnement d’hommage, de considération et de prières de paix à son âme.»

Et d’ajouter : «Il nous quitte en étant demeuré un authentique Novembriste dans les veines duquel coule la fidélité et le dévouement à l’Algérie et sur les pas duquel marcheront ses compagnons dans le Commandement de l’ANP, digne héritière de l’Armée de libération nationale (ALN), ainsi que les officiers, soldats et affiliés de l’institution militaire nationale. Le peuple algérien gardera en mémoire à jamais ses hauts faits, avec respect et égard.»

«Dans ces moments difficiles où nous faisons nos adieux émouvants à notre défunt, les Algériens continueront à être guidés par le flambeau référentiel Novembriste, le flambeau lumineux que nous nous passons de génération en génération, le flambeau qui a éclairé la voie de l’Algérie pour lui permettre de parvenir, Dieu merci, à bon port», a poursuivi M. Tebboune.

«Repose en paix, cher frère, défunt de l’Algérie, vaillant Moudjahid et grand leader, l’Algérie restera debout, altière, préservée et respectée.

Nous demeurerons fidèles au serment et à la voie nationaliste tracée par nos valeureux Chouhada et Moudjahidine, pour parachever l’édification de l’Algérie nouvelle.

Vive l’Algérie, Gloire à nos martyrs.»