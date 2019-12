Raja Casablanca - JS Kabylie : Un palpitant derby MaghrÃ©bin en perspective

La JS Kabylie renoue, dès demain soir à 20h, avec la compétition continentale. Les coéquipiers de Hamroune rencontreront le Raja, au stade Mohammed-V de casablanca.

Ce derby maghrébin, qui s’annonce passionnant et palpitant, compte pour la troisième journée de la phase des poules de la Ligue des Champions. Les deux adversaires du jour occupent la seconde place au classement du groupe «D», derrière le champion en titre, l’Espérance de Tunis, auteur d’un parcours sans faute jusque-là. Après avoir effectué un mini-stage de quarante-huit heures à Alger, les canaris se sont envolés mercredi pour le Maroc. Auteur d’une écrasante victoire en championnat face au NC Magra (3-0), qui a enregistré le retour de l’ensemble des blessés, à l’exception du Kenyan Juma, la JSK a préparé cette rencontre dans de bonnes conditions. Jouissant d’un bon état d’esprit, les joueurs de la JSK ainsi que leur staff technique pensent avoir de bonnes chances de revenir avec un bon résultat de leur déplacement à Casablanca. «Nous allons aborder cette confrontation en conquérants. Je pense que nous avons beaucoup appris du match face à l’ES Tunis. Nous avons acquis beaucoup d’expérience. On ne doit cependant pas refaire les mêmes erreurs. Il va falloir rester concentrés jusqu’au bout. Nous avons bien préparé cette rencontre. Je pense que nous avons de sérieuses chances de revenir avec un résultat positif. C’est pratiquement une nécessité pour espérer passer en quart de finale de cette Ligue des Champions. Je suis, par ailleurs, content d’avoir récupéré les joueurs blessés. Cela va me permettre de disposer de plusieurs solutions sur le plan tactique. Franchement, le staff médical a fait du bon travail», a souligné le coach français de la JSK, Hubert Velud, avant le départ de la délégation. De leur côté, les Marocains ne jurent que par la victoire, malgré quelques appréhensions. Vainqueur dimanche (1-0) dans le derby de la capitale face au WAC, le Raja aborde cette partie avec un moral au beau fixe. «La victoire dans le derby face au Widad a fait beaucoup de bien à l’équipe. Cela nous a permis de préparer le match de ligue des champions face à la JSK dans des conditions très favorables et un bon état d’esprit. Nous avons visionné le match EST-JSK. Nous allons avoir affaire à une équipe algérienne assez solide défensivement, avec des joueurs techniques qui peuvent faire la différence à tout moment. On doit être prudents et physiquement présents. Ça sera donc une empoignade assez difficile. Pour notre part, nous n’avons pas d’autre choix que de gagner pour espérer rester en course pour la qualification en quart de finale. On ne peut pas se permettre un autre faux pas à domicile», a déclaré le coach du Raja, Jamel Sellami, qui, pour rappel, a pris la barre technique en octobre dernier, après le limogeage de Philipe Carteron. Le Raja Casablanca occupe désormais la quatrième place au classement général, après un départ timide en championnat marocain. En huit matches disputés, les camarades du redoutable attaquant Hamid Ahadad comptent cinq réalisations pour autant de buts encaissés.

A noter que cette rencontre sera dirigée par un trio d’arbitres égyptiens. Marouf Eid Mansour sera assisté par Taleb Ali et Ahmed Abou Rijal.

Redha M.