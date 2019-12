Autrement dit : ScÃ©nario Ã  la syrienne ?

Le président Recep Tayyip Erdogan a déclaré que la Turquie augmenterait son soutien militaire à Tripoli si nécessaire et sous toutes ses formes. «Nous évaluerons tous les moyens de soutien militaire, y compris au sol, sur mer et dans les airs si nécessaire», a déclaré le dirigeant turc lors d'un discours dans la province de Kocaeli (nord-ouest). Cette déclaration intervient au lendemain de la ratification par le parlement turc d'un accord de coopération militaire et de sécurité conclu le mois dernier entre Ankara et le gouvernement libyen d'union nationale (GNA), qui est reconnu par l'ONU. Bien que Recep Tayyip Erdogan ait déclaré que la Turquie était prête à déployer des troupes en Libye, Ankara doit obtenir un autre mandat du parlement turc pour envoyer des soldats en Libye. Le GNA basé à Tripoli lutte contre l'homme fort de l'est du pays, le général Haftar. Celui-ci est soutenu par l'Arabie saoudite, l'Egypte et les Emirats arabes unis, des pays avec lesquels la Turquie entretient des relations tendues ou réduites. La Turquie a été critiquée au sujet de l'accord militaire conclu avec la Libye ainsi que pour un accord de juridiction maritime, conclu également en novembre. Ce dernier accord délimite notamment la frontière maritime entre les deux pays. Pour Athènes, il ne tient pas compte de l'île grecque de Crète. Mais le président turc a assuré, dimanche, qu'il ne «reculerait pas d'un pas» sur les accords conclus avec le pouvoir de Tripoli, en dépit de l'opposition de la Grèce et de Chypre sur la question des frontières maritimes. «Ceux qui sont contre nous n'ont aucune conscience des droits, de la loi, de la justice, de l'éthique», a-t-il lancé. L’aide lancée par le GNA à la Turquie fait suite à la supériorité affichée par les forces de Benghazi dans le domaine aérien. Si la ligne de front bouge peu sur le terrain, les forces pro-Haftar dominent les airs depuis quelques semaines, grâce notamment à des drones fournis par son allié, les Emirats arabes unis, selon l'ONU et des analystes. Pour équilibrer les forces, la Turquie avait fourni des drones au GNA, mais ces appareils sont «considérés comme des drones ‘’low cost’’» par rapport à ceux dont disposent les pro-Haftar. Au sol, les pro-Haftar disposent depuis plusieurs semaines de l'appui de mercenaires du groupe Wagner, une société de sécurité privée russe, selon bon nombre d’observateurs. Evoquée aussi par des médias, la présence de ces mercenaires a été démentie par Moscou. Autre signe qui confirme les craintes du GNA, l’appel lancé à quatre autres «pays amis» —Etats-Unis, Royaume-Uni, Italie et Algérie— de l'aider à repousser l'offensive de son ennemi. Toutefois, des analystes et l'ONU mettent en garde contre le risque d'une escalade et d'un scénario à la syrienne —guerre dans laquelle de nombreuses grandes puissances et forces régionales ont été engagées— en cas d'une implication plus directe de pays étrangers en Libye. Mais d’autres sources estiment qu'un soutien plus accru de la Turquie au GNA pourrait potentiellement changer la donne. La pas sera-t-il franchi ?

