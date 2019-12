Lâ€™HOMMAGE DE LA NATION : lutte sans merci

Le processus a commencé au début du mois d’avril dernier, quelques jours seulement après la démission de Bouteflika qui aspirait à un 5e mandat. Lors d’une de ses nombreuses sorties sur le terrain, le chef d’état-major de l’Armée nationale populaire appelle la justice à se libérer des contraintes, diktats et pressions qu’elle subissait au grand jour à «accélérer» les enquêtes sur la corruption et la dilapidation des biens publics. Il avait assuré que le commandement de l’ANP offrait des garanties suffisantes aux services judiciaires pour poursuivre leur mission avec détermination et en toute liberté et d’appliquer la loi dans toute sa rigueur

Tous les dossiers lourds liés à la corruption y compris ceux qui étaient «délibérément jetés aux oubliettes» au fond des tiroirs, ont été rouverts. Les Algériens n’en croyaient pas leurs yeux en observant le défilé devant la justice de hauts responsables de l’Etat, allant d’ex-Premiers ministres à de membres du gouvernement en passant par des walis et de puissants hommes d’affaires. Auparavant, ce sont tout simplement Said Bouteflika, frère et conseiller du président démissionnaire, et les ex-DRS, directeurs des renseignements et de la sécurité, les généraux Toufik et Tertag, qui ont été incarcérés pour complot contre la sûreté de l’Etat pour être condamnés, le 25 septembre, à 15 ans de prison ferme par le tribunal militaire de Blida. Impensable, si on revenait quelques au mois en arrière tant ces pontes du régime de Bouteflika incarnaient la puissance et l’impunité de ce que Gaid Salah qualifiait souvent de Issaba (bande de maffieux).

Tout le monde aura compris que nul ne peut être épargné ou être à l’abri de poursuites judiciaires s’il s’avère qu’il est impliqué dans le pillage de l’argent du peuple. C’était en tous les cas la promesse, maintes fois réitérée, du général de corps d’Armée en prenant le soin de rassurer les magistrats pour qu’ils fassent leur travail sans pression et en toute liberté, à savoir «assainir» le pays de la corruption et des prédateurs.

C’est ce qui s’est d’ailleurs vérifiée, au début du mois en cours lors du procès lié au montage de l’automobile qui a vu les Sellal, Ouyahia, Yousfi et autres Bedda écoper de lourdes peines, en attendant d’autres affaires pour lesquelles ils seront appelés à s’expliquer, en sus d’autres anciens dirigeants et hommes d’affaires qui rongent leur frein en prison, à l’instar de Louh, Benyounès, Ghoul, Barkat, Talai, Toumi, Ould Abbès, Djemai, Tliba, Hamel, Tahkout, Eulmi… «Nous attendons que les instances judiciaires concernées accélèrent la cadence du traitement des différents dossiers concernant certaines personnes ayant bénéficié indûment de crédits estimés à des milliers de milliards, causant préjudice au Trésor public et dilapidant l’argent du peuple», avait-il affirmé tout en réitérant l'engagement de l'ANP à soutenir et à accompagner la justice dans ses missions constitutionnelles, à lui fournir toutes les garanties et l'assister pour s'acquitter de ses missions dans les meilleures conditions. «Ces dispositions permettront ainsi de rassurer le peuple que son argent pillé sera récupéré par la force de la loi et avec la rigueur requise » avait-il insisté.

Cette volonté de traduire en justice tous les corrupteurs a également touché l’institution militaire sur le flanc. Les exemples sont, à cet égard, nombreux. Des généraux-majors, chefs de régions militaires et hauts cadres du MDN sont concernés. On peut citer Menad Nouba, Boudjemaâ Boudouaouar, Saïd Bey ou encore Abderrazak Cherif emprisonnés pour des faits de corruption.

