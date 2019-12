Lâ€™hommage de la nation : Compassion

Sidi Bel-Abbès

Un élan de compassion sans précédent a été exprimé à Sidi Bel-Abbès. La population locale s’est mobilisée massivement hier pour lui rendre un vibrant hommage à la hauteur de la grandeur de l’homme et manifester sa reconnaissance et sa gratitude. Récitation du Coran et prières dans les mosquées et lieux de culte et veillées religieuses organisées dans les coins les plus reculés de la région, une atmosphère singulière a caractérisé la cite de la Mekkerra dont la population s’est confondue dans ce décor pour saluer l’œuvre de ce dirigeant devenu un exemple de patriotisme. Chacun évoque les principes et les convictions de ce combattant de la première heure qui a consacré sa vie à l’Algérie. Une Algérie qu’il voulait libre et souveraine pour perpétuer l’esprit de Novembre.

Des chaînes interminables étaient observées devant les stands de structures militaires, de moudjahidine et des communes érigés en la circonstance pour servir de lieux de présentation des condoléances de ces milliers de citoyens en prise avec la portée de l’œuvre réalisée à une période cruciale de la vie du pays.

L’UNFA a tenu à inviter la gent féminine pour méditer sur le parcours du militant et sa détermination à préserver le pays de tous les risques de division et d’effondrement de l’Algérie. Un petit aperçu sur ces registres de condoléances est suffisant pour relever la sensibilité de ces témoignages que l’histoire retiendra. «On ne vous oubliera jamais mon général, vous avez été un digne fils de l’Algérie. On perpétuera votre ligne de conduite», autant d’expressions relevées pour situer l’attachement du peuple à son authenticité toujours préservée par notre glorieuse Armée nationale populaire.

A. Bellaha

Le centre régional anticancéreux baptisé au nom du défunt Le centre anticancer a été baptisé au nom d’Ahmed Gaïd-Salah. Des représentants du mouvement associatif en ont fait la proposition au wali entouré des membres de la commission de sécurité hier à l’occasion de la présentation des condoléances. Très attentif à la proposition, le premier responsable s’est dit favorable à réaliser le vœu partagé par toute la population. A. B.