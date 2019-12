Lâ€™hommage de la nation : AÃ¯n Yagout pleure

Une tristesse profonde planait sur la ville d’Aïn Yagout (30 km au nord de Batna), qui semble ne pas s’être remise du choc de la nouvelle de disparition de son digne fils et de l’homme de l’Algérie, le moudjahid, chef d’état-major de l’Armée nationale populaire (ANP) et vice-ministre de la Défense nationale, Ahmed Gaïd Salah.

Tous dans cette petite ville paisible sont affectés et pleurent en silence «ammi» (oncle) Salah, comme aiment à le désigner les habitants d’Aïn Yagout, que le défunt n’a jamais oubliée et s’y rendait de temps à autre en dépit de ses immenses responsabilités, a confié à l’APS, son cousin, Mohamed Ahmed Gaïd.

Le défunt, a-t-il dit, affichait une modestie extrême envers les habitants de son village, même si sa famille a été contrainte de se déplacer à Annaba, en 1957, après que l’occupant français eut découvert son engagement révolutionnaire.

À l’entrée de la zaouïa Si Othmane Ahmed Gaïd, grand-père de feu Ahmed Gaïd Salah, dans son village natal Gabel Yagout, vers lequel les habitants d’Aïn Yagout n’ont pas cessé d’affluer dès l’annonce de l’information de sa mort subite, un des proches du défunt, hadj Sassi Belloula, accueillait les visiteurs venus des quatre coins de l’Algérie présenter leurs condoléances à la famille du disparu. Visiblement ému, hadj Sassi a indiqué qu’Ahmed Gaïd Salah a «vécu et est mort pour l’Algérie, et les jeunes doivent en faire un modèle dans la préservation du legs des chouhada et des moudjahidine».

«Ce sont l’amour de cet homme envers la patrie, sa sincérité et la loyauté pour le pays qui ont poussé cette foule nombreuse à se diriger vers cette localité en ces moments difficiles», a-t-il confié.

Voisin de la famille d’Ahmed Gaïd et son compagnon d’enfance, Mohamed Saadoune, qui dirige l’école coranique construite par Ahmed Gaïd Salah, en hommage à son grand-père, a mis l’accent sur «l’humanisme et l’altruisme du défunt dont la disparition endeuille l’Algérie et l’institution militaire».

«Le défunt suivait constamment les affaires de la zaouïa et de l’école coranique, et encourageait et récompensait les meilleurs récitants du saint Coran», a-t-il ajouté, affirmant que la dernière visite du défunt à la zaouïa remonte à seulement trois mois. L’imam de la mosquée Othmane-Ben-Afane à Batna, Ali Bennia, a indiqué que le défunt a consacré toute sa vie au service du pays et a vécu en moudjahid et est mort en tant que tel. «Il a multiplié davantage ses efforts au cours des derniers dix mois, en dépit du poids de ses 80 ans d’âge, pour la protection du pays et se dresser au côté du peuple algérien dans la crise qu’il a connue», a-t-il encore dit.

Toutes les personnes rencontrées par l’APS, venues spécialement accomplir le devoir de présentation des condoléances, dont Ouchène Aziz de Souk Naâmane (Oum El-Bouaghi), Mohamed Tayeb Lekehal de Ksar El-Abtal (Sétif) et bien d’autres d’El-Oued, d’Annaba, d’Ouargla et même de Béchar, ont affirmé unanimement que «le défunt a veillé à la sécurité du pays et son peuple, et a su, par sa clairvoyance, conduire le pays vers le bon port sans qu’une goutte de sang soit versée».