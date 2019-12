Alger rend hommage Ã  GaÃ¯d Salah : Forte Ã©motion populaire

Le peuple algérien a rendu, hier, un vibrant hommage au héros de la nation, Ahmed Gaïd Salah, inhumé hier au cimetière El-Alia.

Venus de tout le territoire national, les Algériens se sont massés par milliers tout le long de l’itinéraire emprunté par le cortège funéraire. Sous l’œil vigilant des forces de l’ordre, les citoyens ont tenu à dire adieu au général de corps d’Armée qui a sauvé l’Algérie du chaos.

Dès la matinée, et alors qu’un hommage était rendu au défunt au palais du Peuple, une foule immense s’était rassemblée au niveau des principale artères de la capitale. Cette déferlante humaine a induit une modification du parcours. C’est ainsi que la dépouille du général de corps d’Armée a été accompagnée à sa dernière demeure suivant l’axe palais du Peuple- avenue de l’ALN, via l’avenue de l’Indépendance.

Dès 11h 45, à la sortie de la dépouille mortelle de feu Gaïd-Salah du palais du Peuple, la foule était au rendez-vous. Un dispositif sécuritaire important a été déployé afin de sécuriser le cortège jusqu’au cimetière El Alia.

Femmes, hommes, jeunes et moins jeunes, en pleurs et attristés, sont venus dire adieu à celui qu’ils qualifient de «père de tous les Algériens». «C’est une douloureuse épreuve.

L’Algérie dit aujourd’hui adieu à un homme qui a marqué l’histoire du pays par son courage et son dévouement à sa chère patrie», affirme Aïcha, une sexagénaire, qui révèle qu’elle est venue d’Ain Ouessara, wilaya de Djelfa, pour rendre hommage au défunt. «Les funérailles sont toujours un moment difficile et éprouvant, nous devons être tous solidaires pour surmonter cette tragédie», a-joute-t-elle. Agglutinés le long du parcours du cortège funéraire, des milliers de citoyens lançaient des «Allah yarehmou», «A Dieu nous appartenons, à Lui nous retournons». Les youyous des femmes retentissent alors que la foule entonne l’hymne national.

«Je présente mes sincères condoléances à sa famille. Il a été un moudjahid et à ce titre, il a mon estime et ma considération. Il a guidé l’Algérie sur une nouvelle route, plus sûre. À nous de poursuivre désormais son œuvre», confie, en pleurs, Narimène, la trentaine. Dans la foule, on pouvait distinguer également les retraités de l’ANP qui ont tenu à rendre hommage au «lion de l’Algérie». «Gaïd-Salah est le pilier de la modernisation de l’ANP. C’était un homme honnête et sage qui n’a pas failli à ses engagements et ceux de l’institution militaire», déclare Ammar qui soutient que la disparition du héros est une «grande perte pour l’Algérie».

Il fait remarquer que le défunt vice-ministre de la Défense nationale a accompli une «mission délicate et ardue dans des circonstances incertaines et dangereuses», rappelant qu’il a mené notre pays vers l’élection du président de la République en la personne de Tebboune». «Il a répondu présent au moment où l’Algérie avait grandement besoin de lui. Il a accompli sa mission», relèvent un groupe de citoyens rencontrés au niveau de la rue Ferhat Boussaâd. «Nous sommes rassemblés aujourd’hui pour accompagner à sa dernière demeure un grand homme qui a consacré et sacrifié sa vie à son pays», soutiennent des jeunes. Quelques mètres plus loin, des dizaines d’autres citoyens, étreints par l’émotion et la douleur de la perte «d’un être cher», tentent tant bien que mal de se consoler. Le cœur meurtri par le chagrin, ils ne trouvent pas les mots pour s’exprimer…

Sarah Benali Cherif