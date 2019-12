Mila : RÃ©cupÃ©ration de plus de 780 biens culturels

Au total, 782 biens culturels, pour la plupart des pièces de monnaie anciennes, ont été récupérés depuis début 2019 et transmis aux services de la direction locale de la culture pour être transférés aux musées nationaux en vue de les conserver, a-t-on appris, lundi, de la direction du secteur.

Selon le chef de service du patrimoine culturel de cette même direction, Lazghad Chiaba, la récupération de ces biens culturels a eu lieu à la faveur d’opérations d’«envergure» menées par les services de sécurité de la wilaya dans le cadre de la protection du patrimoine culturel, ayant permis de déjouer de nombreuses tentatives de vente illégale de ces biens qui représentent, précise-t-il, «une importance historique et archéologique».

Il a également déclaré que 8 opérations ont été effectuées à cet égard, à partir du mois de janvier dernier jusqu'à la semaine dernière de ce mois de décembre, au cours de laquelle les services concernés ont procédé à la récupération de 17 pièces d'or datant de la période ottomane.

Les biens culturels récupérés sont variés, a-t-il affirmé, et représentent en majorité des pièces de monnaie datant de la période numide jusqu’à l'empire ottoman, ainsi que 3 lampes à huile en poterie, un manuscrit, une bague et 3 statuettes, en plus de pièces de monnaie en cuivre, argent et autres métaux précieux (or).

M. Chiaba a qualifié, en outre, la quantité des biens saisis par les services de sécurité de la wilaya depuis le début de l'année d’«importante», même s'il elle reste inférieure à celle saisie en 2018, estimée à 4.451 biens culturels, dont 4.413 pièces de monnaie anciennes, mais également inférieure à celle de 2017, durant laquelle 2.082 pièces, dont une majorité de pièces de monnaie ont été récupérées grâce aux efforts déployés par les services de sécurité et la gendarmerie nationale pour protéger le patrimoine national.

Les biens culturels récupérés au cours de l'année 2019 sont considérés comme étant de grande «qualité», comme le cas de pièces archéologiques en or remontant aux périodes numide et romaine, a-t-il indiqué.

Pour rappel, 4 sites archéologiques ont été découverts sur le territoire de la wilaya durant l'année en cours et concernent 3 cimetières et un site ancien datant de l'antiquité.