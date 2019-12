Rhapsodie des concertants, de Youcef Tounsi : Balade dans les havres historiques

L’écrivain et romancier Youcef Tounsi vient de publier son nouvel ouvrage intitulé «Rhapsodie des concertants», aux éditions APIC. Youcef Tounsi est l’auteur de plusieurs ouvrages. entre théâtre, romans, récits et nouvelles, l’histoire de ce roman est le fruit de son inspiration puisée des ses détours dans les havres historiques de l’Algérie. Il a gardé son cadre romanesque qui lui est familier. C’est une sorte de recueil de récits puisés d’une imagination personnelle, mais qui est aussi inspiré d’un vécu quotidien et artistique du grand maestro Mohamed Iguerbouchene. Il évoque aussi une partie de sa vie personnelle, au moment où il allait passer un séjour avec son épouse dans la station thermale de Hammam Melouane et la région.

Dans cet ouvrage autobiographique, l’auteur fait appel à une multitude de faits imaginaires que seule la fiction peut produire, tels les récits factuels et les noms et prénoms attribués aux personnages évoqués ici et là. il se doit néanmoins d’exprimer sa reconnaissance envers ceux qui lui ont emprunté des éléments relatifs à des pratiques ou des lieux et qui ont, peu ou prou, fondé son propre récit. Pour son roman, l’auteur s’est inspiré de l’histoire et de la vie du grand maestro Mohamed Iguerbouchene, en évoquant l’histoire du vécu personnel et professionnel d’un grand artiste dont la réputation et l’impacte ont leur poids sur la scène musicale. «Des notes folles dansent devant ses yeux mélancoliques. Il souffre de ne pas avoir son piano près de lui. Cela faisait déjà quelques jours qu’il commençait à éprouver le besoin de rentrer. Il avait beau visualiser cette avalanche de sonorités emmagasinées dans sa mémoire, seul le piano lui fournirait l’opportunité de rendre la transition musicale indispensable pour que les sons se muent en notes et en thèmes harmoniques. Son inspiration, il la tenait de sa capacité à saisir les lumières projetées par la nature dans son cerveau réceptif aux souffles des vents, aux bruissements des feuillages, aux murmures de l’eau et à sa sensibilité aux manifestations de la vie, à la joie et à la souffrance des hommes et des femmes qui l’entouraient. Les sonorités et les lumières s’imprimaient dans son cerveau comme autant des notes et des mélodies qui se reflétaient par leur éclat vigoureux dans ses thèmes et ses compositions», lit-on. L’auteur a puisé dans les articles et comptes rendus de journalistes mais aussi de citoyens quand «sa mémoire lui a fait défaut», comme il le dit, pour reconstituer certains traits caractéristiques liés à la géographie, à l’histoire de Hammam Melouane et de la région. «Quand j’ai revu la station thermale et ses environs, l’automne dernier, je me suis souvenu de l’annonce de la disparition soudaine de Mohamed iguerbouchene sur les ondes de la radio Alger, que j’ai capté ce jour alors que je finissait un séjour familial sur les mêmes lieux. Ce 21 août 1966, l’immense talent, musicien et compositeur exceptionnel, reconnu à l’échelle nationale et internationale, Mohamed Iguerbouchene, est décédé à son domicile, à Alger, des suites d’un diabète», lit-on.

Youcef Tounsi s’est également inspiré de l’ouvrage du Dr Mouloud Ounnoughène, intitulé «Mohamed Iguerbouchene, une œuvre intemporelle».

«Rhapsodie des concertants», de Youcef Tounsi, éditions APIC, 600 Da

Kafia Ait Allouache