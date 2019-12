Ukraine : Le transit de gaz russe rapportera 15 milliards de dollars

L'Ukraine va percevoir environ 15 milliards de dollars de taxes sur cinq ans pour le transit de gaz russe sur son territoire, a annoncé le ministre ukrainien de l'Energie et de la Protection de l'environnement, Oleksiy Orjel, dans une tribune parue dans Economicheskaïa Pravda. Il avait précisé que les deux parties étaient parvenues à un accord sur ce sujet au cours des pourparlers ayant eu lieu le 20 décembre à Minsk (Bélarus) sous les auspices de la Commission européenne. Ce contrat de cinq ans, avec prolongation possible de dix ans, prévoit des volumes de transit minimum garantis fixés à 65 milliards de mètres cubes en 2020 et à 40 milliards de m3 par an entre 2021 et 2024. En outre, la Russie a accepté de verser la compensation décidée par l'Institut d'arbitrage de Stockholm, qui s'élève à 2,9 milliards de dollars.

L'Ukraine offre une voie de transit clé pour le gaz russe exporté vers l'Europe. L'expiration prévue au 31 décembre prochain du contrat actuel conclu entre Naftogaz et Gazprom risquait de perturber l'approvisionnement en gaz de l'Europe. L'Ukraine et la Russie devraient signer le nouveau contrat d'ici mardi prochain.