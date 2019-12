Mourad Preure, expert pÃ©trolier international : Le pÃ©trole Ã  65 dollars en 2020

L’accord signé par l’Opep et ses alliés début décembre portant sur une baisse de la production pétrolière de 500.000 barils supplémentaires par jour, a eu un impact positif sur le marché en stimulant les cours du baril à des niveaux frôlant les 70 dollars.

Une réduction qui portera l'effort global de limitation de l'offre à 1,7 million de barils par jour, effective dès le 1er janvier 2020. Une tendance soutenue également par la trêve commerciale annoncée par les deux puissances mondiales, en l’occurrence, la Chine et les Etats-Unis. Un accord qualifié de «signal fort» par l’expert pétrolier international, M. Mourad Preure. Dans un entretien accordé au confrère Liberté, l’expert affirme qu’«à travers cette convergence inédite», consacrée à travers l’accord de l’OPEP+, le marché retient, «la présence aujourd’hui d’un puissant axe Arabie saoudite-Russie orienté sur une ligne de défense des prix, c’est-à-dire de limitation de l’offre et de cartellisation, de la sorte, du marché ».

A propos de cette entente devenue nécessaire pour la stabilité des prix de l’or noir, il dira que si cette coopération semble apparaître durable pour les raisons évidentes, «elle reste néanmoins fragile». L’Arabie saoudite et la Russie convergent sur un certain nombre de points, à savoir que «les prix pétroliers doivent rester rémunérateurs pour les producteurs, que le sacrifice pour le maintien à ce niveau doit être partagé, y compris avec les pays consommateurs», que «les prix ne doivent pas augmenter à un niveau tel qu’ils détruiraient la demande», et enfin que «Les prix ne doivent pas peser sur la croissance de l’économie mondiale». Mais, souligne t-il, «des paramètres exogènes vont peser sur ce consensus», dont «le dynamisme de l’offre non-Opec, essentiellement les pétroles de schiste américains qui devraient encore apporter plus de 2 Mbj (millions de barils jour) au marché en 2020». D’autres sources d’incertitudes sont à prévoir selon lui. En fait, si «L’Arabie saoudite contient sa production autour des 9,7-9,9 Mbj, reste le problème des autres grands producteurs du Golfe en proie à des problèmes géopolitiques (Iran, Irak) et en besoin fort de ressources financières à présent contenues par ces problèmes précisément. Donc, deux grandes incertitudes, dynamisme réel de l’offre non-Opec, incertitude géopolitique qui risque de rebattre profondément les cartes en cas de déflagration, potentielle, dans le Golfe ».

Toutefois, «une issue heureuse à la guerre commerciale engagée par les États-Unis contre la Chine avec ses effets positifs sur la croissance mondiale» constitue une source d’optimisme pour les prix du Brut, souligne l’expert. Selon lui, «les prix devraient fluctuer autour de 65 dollars le baril en 2020, voire tester le seuil des 70 dollars si le calme s’impose». Cependant, «Une dépression n’est pas à exclure, du fait des risques qui pèsent sur la croissance américaine».

D. Akila