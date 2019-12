Gaid Salah : Un dernier hommage au Palais du peuple

Le cercueil du défunt recouvert de l’emblème national, est arrivé à 7h 30mn pour être exposé dans une salle du Palais du peuple.

De hauts responsables de l’Etat, des membres des corps constitués, citoyens de tous âges, des moudjahidine, des personnalités politiques se sont déplacés, tôt le matin , au Palais du peuple pour rendre un dernier hommage

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a été le premier à venir se recueillir devant le cercueil exposé dans la grande salle du Palais. Il a présenté ses condoléances aux membres de sa famille notamment ses quatre fils .

Par la suite, c’est un ballet de haut responsables de l’armée, de membres du gouvernement et d’hommes politiques venus chacun son tour se recueillir devant le défunt. On citera notamment le Premier ministre par interim, Boukadoum, , le président de l’APN Slimane Chenine, le président du Sénat par intérim,Goudjil le président du Conseil constitutionnel , le président de l’ANIE et le staff gouvernemental .

Neila Benrahal / Rédaction Web

