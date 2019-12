ArrivÃ©e du prÃ©sident Tebboune au cimetiÃ¨re d'El Alia pour assister aux obsÃ¨ques du dÃ©funt GaÃ¯d Salah

Salah qui sera inhumé au carré des martyrs après la prière du Dohr. Peu auparavant, le cortège funèbre s'était ébranlé du Palais du peuple. Drapée de l'emblème national et entourée de gerbes de fleurs, la dépouille de Gaïd Salah est transportée sur un véhicule militaire.

De hauts responsables de l'Etat et de l'Armée, à leur tête le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, et le chef d'Etat-major de l'ANP par intérim, le général-major Saïd Chanegriha, ainsi que de simples citoyens ont rendu un dernier hommage au regretté Gaïd Salah et présenté leurs condoléances aux membres de la famille du défunt.(APS)