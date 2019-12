Ramdane Hamlat, colonel Ã  la retraite : Â«Il a fait de la stabilitÃ© du pays une prioritÃ©Â»

«Feu Ahmed Gaïd-Salah a fait de la stabilité du pays une priorité depuis qu’il était jeune au sein de l’Armée de libération nationale, et l’Algérie constituait pour lui une ligne rouge», a affirmé, hier, Ramdane Hamlat sur les ondes de la radio nationale. Le colonel à la retraite relève que «par son refus de prendre le pouvoir, il a épargné l’Algérie d’une intervention étrangère»,,ajoutant qu’ «il a fait barrage » à toute ingérence étrangère dans les affaires internes du pays. «C’était le militaire au sens propre du mot, il ne pouvait pas être autrement», a-t-il souligné dans l’émission L’invité de la rédactionde la chaîne trois. L’analyste politique souligne que le vice-ministre de la Défense nationale avait, dès son deuxième discours, fait part de ses bonnes intentions. « l avait dit qu’il était aux côtés du peuple algérien et qu’il accompagnait le Hirak pour la concrétisation de ses revendications légitimes. Par crainte que la situation ne dégénère, il avait appelé, à partir d’Ouargla, à l’application de l’article 102. Une décision politique qui a sauvé l’Algérie», a-t-il soutenu. Pour Hamlat, il était clair que Gaid-Salah a «géré la crise de manière professionnelle» sur le plan politique et militaire en choisissant la voie constitutionnelle pour sortir de la crise et de la situation très compliquée que le pays traversait. «Il a toujours insisté sur le respect des institutions de l’Etat, le respect de la Constitution, le respect des lois de la République et le respect du peuple algérien», a-t-il fait savoir, affirmant qu e Gaid Salah était au service du la nation et du peuple, pas seulement de l’institution militaire. «Lea réalisation d’unités de construction et de fabrication militaires, qui sont implantées à travers le territoire national au service de l’armée, démontrent bien que ce monsieur a une envergure nationale», a-t-il déclaré. L’analyste a indiqué que le regretté a servi l’Algérie «durant toute sa vie» et entrepris de «nombreuses réformes» depuis qu’il est à la tête de l’ANP. « Il a fait énormément pour défendre l’Algérie et préserver sa stabilité. Pour cela, il a déployé beaucoup d’efforts et de moyens », a-t-il fait observer. Il a livré, à ce propos, son témoignage sur cette personnalité au « rand cœur et très humain», « ensible» aux questions humaines. «Il nous instruisait pour venir en aide aux citoyens qui se trouvaient dans le besoin, notamment ceux du Sud du pays pour les approvisionner et prendre en charge les nomades sur le plan sanitaire», a confié ‘‘L’invité de la rédaction’’, ajoutant qu’il aimait que l’Armée soit «proche du citoyen». «Il était très attentif, il se mettait au milieu de la troupe pour écouter leurs problèmes socio-économiques», a-t-il ajouté. Hamlat citera, en outre, les nombreuses écoles supérieures militaire créées pour la formation des cadres de l’ANP, en plus de la création de l’Ecole de guerre et l’acquisition de matériels dotés d’équipements de pointe et de systèmes d’armes de très haute précision pour répondre, selon lui, aux menaces en Méditerranée.

Kamélia Hadjib