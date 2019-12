émotion et tristesse : L’hommage des citoyens

Au vu de l’immense vague d’émotion qu’a suscitée le décès du général de corps d’Armée, M. Ahmed Gaïd Salah, les Algériens comptent se rendre en masse, aujourd’hui, aux funérailles du défunt.

Il faut dire que les Algériens, dans leur ensemble, se sont toujours distingués par un esprit de solidarité hors du commun, lorsque le pays traverse une épreuve douloureuse. C’est le cas aujourd’hui, avec le décès d’une personnalité nationale qui a voué sa vie au service de la patrie, depuis la guerre de Libération nationale à la phase d'édification et d'établissement des fondements d'une nouvelle République, faisant preuve de sagesse et de clairvoyance, notamment lors des moments difficiles qu'a traversés notre pays, en accompagnant le Hirak sans l'effusion d'une seule goutte de sang. Aussi, pour lui rendre hommage, des centaines de milliers d’Algériens, mus par une tristesse profonde, se sont précipités pour prêter aide et assistance à toutes les personnes voulant se rendre dans la capitale, et rendre un dernier hommage au «sauveur du pays». Hier, au niveau des stations de bus à travers le pays, des centaines de transporteurs n'ont pas manqué de proposer leurs services à titre gracieux. Les listes des compagnies de bus qui se sont portées volontaires étaient affichées à l’entrée des stations pour que les citoyens puissent s’y rendre directement.

En plus, pour tous ceux qui veulent se déplacer sur Alger et qui manquent de moyens, même les gérants d'hôtels ont décidé d’offrir des nuitées à tous ceux n'ayant pas où passer la nuit. Les réseaux sociaux foisonnaient hier de propositions en tous genres :

«L’hôtel Necib Beach, situé à Staouéli, informe les citoyens désireux d’assister aux obsèques de Gaïd-Salah, qui n’ont pas un point de chute à Alger, qu’ils peuvent nous contacter sur le numéro 0555.009.765», peut-on lire sur la page officielle du gérant de cet établissement, M. Djamel Necib. D’ailleurs, beaucoup de volontaires ont proposé leurs maisons aux citoyens habitant à l’intérieur du pays. Une initiative individuelle à même d’ancrer les valeurs de solidarité et d'entraide entre les citoyens d’un même peuple. Sami, journaliste et résidant à Alger, a proposé son petit studio pour accueillir ses amis venus de Souk-Ahras. «La solidarité est une tradition bien ancrée dans l’esprit, voire dans l’ADN de l’Algérien. Par conséquent, j’ai spontanément proposé à des amis de Souk-Ahras de les héberger dans mon appartement à Alger centre», a-t-il dit.

Visiblement très touché par la disparation du vice-ministre de la Défense, Sami a souligné que le «protecteur du pays» était un patriote et un protecteur inconditionnel de l’Algérie. «Je tiens à rappeler que l’institution militaire s’est classée à la 25e place mondiale, alors qu’elle était à la 55e avant son avènement à la tête de l’ANP. Il était un père pour l’ensemble des Algériens», a-t-il fait savoir. La mobilisation très forte et remarquable à travers plusieurs régions du pays a mobilisé des centaines de milliers de personnes. Des tentes et autres chapiteaux ont été érigés pour recevoir les citoyens désireux se recueillir à la mémoire du défunt général de corps d’Armée. Jeunes et moins jeunes, nombreux sont les Algériens qui ont choisi d’adhérer à cette opération en tant que bénévoles pour se consacrer aux œuvres de bienfaisance inhérentes à cette triste occasion.

De même, une minute de silence a été observée dans des centaines d’administrations et plusieurs grandes entreprises ont publié des encarts dans la presse pour présenter leurs condoléances à la famille du «héros de la nation» et à l’institution militaire.

Les commerçants, qui ont aussi rendu hommage à ce grand homme, ont proposé certains de leurs produits gratuitement en guise de «sadaka» en la mémoire du défunt Gaïd-Salah. «Les théologiens sont unanimes à déclarer qu'une aumône peut être donnée à l'intention du défunt et que la récompense qui en découle lui parvient, qu'elle soit donnée par un enfant du défunt ou par quelqu'un d'autre», soutient Waheb, un marchand de fruits et légumes.

Force est de constater que cette triste nouvelle a suscité une énorme émotion chez l’ensemble des citoyens algériens qui ont, dès l’annonce de la tragédie, relayé l’information à travers les réseaux sociaux.

Cet élan de solidarité, jamais égalé, ne peut que refléter l’immense fierté et affection que ne cesse de nourrir le peuple algérien pour son Armée Nationale Populaire.