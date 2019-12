Ã©coles des cadets de la nation : Une Ã©lite nourrie de savoir et de valeurs patriotiques

Régions militaires

les citoyens affluent pour présenter leurs condoléances

Des citoyens ont afflué, hier, au centre d’information territoriale Boubernes-Mohammed, relevant de la 2e Région militaire (RM), basé à Oran, pour présenter leurs condoléances à la suite du décès du vice-ministre de la Défense nationale, chef d’état-major de l’Armée nationale populaire (ANP), le moudjahid, général de corps d’armée ,Ahmed Gaïd Salah.

Le commandement de la 2e RM de l’ANP a ouvert son centre territorial de l’information aux citoyens et aux médias pour recevoir les condoléances durant la semaine du deuil décrété à l’occasion, pour les structures de l’institution militaire. Une affluence des citoyens de différentes couches a été enregistrée pour présenter les condoléances, dont un registre a été affecté pour les citoyens désirant mentionner les condoléances écrites. Les citoyens qui ont exprimé «leur grande peine» suite à la disparition de l’un des grands hommes de l’histoire de l’Algérie.

Un citoyen rencontré par l’APS, en marge de la présentation de ses condoléances, a souligné que «l’Algérie vient de perdre un père compréhensif, ayant l’engagement et l’esprit du sacrifice pour le peuple et qui a conduit le pays, suite à la crise, vers un abri sécurisé». Une dame, quant à elle, a indiqué, après avoir écrit ses condoléances au registre, que «le défunt moudjahid le général corps d’armée Ahmed Gaïd Salah a inscrit son nom en lettres d’or, grâce à sa sagesse et à sa clairvoyance, évitant au pays le chaos», exhortant «les prédécesseurs à suivre cette figure historique et à poursuivre son chemin du sacrifice au service du pays».

Une autre dame, accompagnée de ses enfants, a exprimé sa profonde tristesse suite au décès de feu Gaïd Salah, «qui a frappé l’Algérie, le décrivant comme le lion de l’Algérie». elle a ajouté que cet «homme a consacré sa vie au combat durant la lutte de Libération nationale et au service de l’Algérie, son armée et son peuple». Les témoignages de tous les citoyens venus présenter leurs condoléances ont été unanimes sur le rôle pionnier du général de corps d’armée, le moudjahid défunt Ahmed Gaïd Salah, appelant «à préserver son message que lui-même a préservé celui des martyrs et que les citoyens continueront le parcours de l’édification et de l’appui à la stabilité du pays».

Des dizaines de citoyens ont également afflué au Centre d’information territorial, chahid Aboud-Belhimer, de la 5e Région militaire de Constantine, pour présenter leur condoléances. L’ouverture du registre de condoléances a donné lieu à des files interminables formées spontanément par des citoyens qui ont tenu à laisser un mot en hommage à un homme, «modèle d’abnégation et don de soi». Rencontrée par l’APS, Mme Fatima R., originaire de la ville de Tiaret, de passage à Constantine, a déclaré «venir rendre un dernier hommage à un enfant du pays». «Je suis profondément attristée par la nouvelle de la disparition d’Ahmed Gaïd Salah. J’ai tenu à présenter, à sa famille et à l’institution militaire, mes sincères condoléances. C’est une perte énorme pour le pays.» De son côté, Mohamed M., 42 ans, venu avec ses deux enfants, a souligné que «le décès d’Ahmed Gaïd Salah est très dur, mais face à la volonté du Tout-Puissant, nous ne pouvons que nous résigner».

Et d’ajouter : «Mon fils de 11 ans a insisté pour venir avec moi et signer le registre de condoléances, et je ne pouvais en aucun cas ne pas le faire. J’attends depuis plus d’une heure pour accéder au hall du centre et j’attendrai le temps qu’il faut pour rendre hommage à un +novembriste+ rassembleur.» Pour Réda 26 ans, «rendre hommage à Ahmed Gaïd Salah et signer le registre de condoléances sont une consolation».

Et de relever : «Le défunt a fait preuve d’une grande clairvoyance et s’est engagé durant une période sensible pour le pays à préserver la sécurité des citoyens et les institutions de la République. Il restera à jamais, dans la mémoire de tous, comme un responsable chevronné, pétri de nationalisme et d’amour pour la patrie.»

Le registre de condoléances est ouvert au Centre d’information territorial chahid Aboud-Belhimer, de la 5e Région militaire de Constantine, pendant les sept jours de deuil qu’observe l’institution de l’Armée nationale populaire.