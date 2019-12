Les citoyens prÃ©sentent leurs condolÃ©ances au centre dâ€™information de lâ€™ANP

Au lendemain du décès du général Ahmed Gaïd-Salah, de nombreux Sétifiens, hommes et femmes mais aussi beaucoup de jeunes, ont investi le centre d’information de l’ANP à Sétif pour présenter leurs condoléancés à l’institution militaire et à la famille du défunt dont l’œuvre glorieuse toute acquise à la cause de son pays restera gravée dans la mémoire d’un peuple reconnaissant. L’heure était donc au respect et à la reconnaissance unanimement exprimés à l’endroit de ce grand homme de l’Algérie, par tous ceux qui attendaient leur tour dans un silence plus que révélateur qui portaient sur le registre mis à leur disposition, plus qu’un sentiment, des mots qui émergeaient du cœur. Qu’importe donc le temps que prenait chacun ou chacune pour rédiger son texte, l’heure était au poids des mots et de sentiments forts que chacun portait sur ce registre témoin de l’adhésion d’un peuple qui n’oubliera pas de sitôt le parcours héroïque de ce moudjahid à la tête d’une institution, d’une armée digne héritière de l’ALN qui a toujours été aux côtés du peuple, dans ses moments difficiles.

Dans cette chaîne de la reconnaissance que rendait la population à ce héros qui s’en est allé, sans faire de bruit avec le sentiment profond du devoir accompli, des jeunes comme des vieux sont venus dire merci au Général, au moudjahid de la première heure.

En fixant de longues minutes durant ce portrait de l’homme qui a déjoué toutes les tentatives de l’ennemi de faire basculer l’Algérie dans un bain de sang et des lendemains incertains, tous ces jeunes et moins jeunes venus lui rendre un dernier hommage ont écrit avec le cœur leur disponibilité à défendre leur patrie.

Dans ce flot de la mémoire et de la reconnaissance profonde, une vieille cachant à peine ses larmes qui la trahissaient, visiblement d’une génération à laquelle le colonialisme n’a pas appris à écrire, se dirige du haut de ses 80 ans vers un militaire et lui demande de lui écrire ce qu’elle se mit alors à lui dicter avant de porter le stylo sur cette feuille du registre, un regard de fierté vers ceux qui la suivait et signer à sa façon comme pour nous dire, elle aussi, le sens et le poids du devoir accompli.

F. Z.