SÃ©tif : La tÃªte haute et le devoir accompli

C’est avec un profond sentiment de consternation que les Sétifiens ont appris le décès du général de corps d’armée, Ahmed Gaïd-Salah, un des grands hommes de l’Algérie combattante qui a consacré toute sa vie à la cause nationale. La nouvelle a secoué les Algériens jaloux de leur patrie qui mettent en exergue le rôle de premier plan joué par ce moudjahid de la première heure resté au service de sa patrie et de son peuple jusqu’à son dernier souffle, incarnant tout à la fois son amour sans limite pour son pays et œuvrant sans relâche pour préserver la dignité de l’Algérien. A Sétif, l’heure est à se remémorer le parcours sans faille de ce digne fils de l’Algérie qui a gagné le cœur des Algériens et n’a jamais plié devant toutes ces basses œuvres venues d’ici et d’ailleurs pour faire basculer le pays dans des lendemains incertains. Aujourd’hui les citoyens et toute l’institution militaire lui rendent le vibrant hommage qu’il mérite. Un moudjahid qui a combattu le colonialisme. Un fils de ce pays qui est resté dans les rangs de l’Armée nationale populaire digne héritière de l’ALN, à la tête d’une institution qui a su imposer son respect à travers le monde et veiller à entretenir cette symbiose entre le peuple et l’armée.

Le sacrifice de ce grand homme qui incarne aussi la force et la disponibilité de l’institution militaire à l’endroit de son peuple qui a appris à relever le défis de la République durant la décennie noire et celui de l’Algérie forte et unie ces derniers mois, restera gravé dans la mémoire de chaque Algérien sincère.

Il n’a jamais cessé, neuf mois durant, de faire preuve de respect et de reconnaissance à l’endroit de celui auquel reviendra le mérite à la tête de l’ANP, d’avoir préservé et accompagné le «Hirak» sans qu’aucune goutte de sang algérien ne coule.

«Pendant neuf mois, sans répit, le général Ahmed Gaïd-Salah n’a cessé de parcourir le pays pour montrer la force de notre armée et nous en sommes fiers.

F. Zoghbi