SIDI BEL-ABBÃ¨S : Â«Aimez lâ€™AlgÃ©rie comme vos mÃ¨res ou vos pÃ¨resÂ»

La triste nouvelle est tombée tel un couperet jetant l’émoi et la consternation au sein du peuple au regard de l’œuvre de l’homme, du moudjahid et du responsable ayant sacrifié toute sa vie pour l’Algérie. Une Algérie qu’il voulait libre, indépendante et souveraine pour accompagner sa mutation et le retour à la légitimité constitutionnelle. Dans la phase cruciale que traverse le pays, le dirigeant a fait preuve d’un grand sens de responsabilité pour préserver le pays et protéger la nation en ébullition jusqu’à la dernière minute en invitant les Algériens à prendre soin de cette patrie. La disparition subite du général-major Gaïd-Salah a été effectivement ressentie, les citoyens intervenant via les réseaux sociaux pour présenter leurs condoléances et louer le parcours exemplaire du nationaliste et du patriote. Quelques extraits de ses discours : «Aimez l’Algérie comme vos mères ou vos pères», entre autres furent repris pour rappeler l’engagement du combattant soucieux de la défense de la terre libérée au prix de mille et un sacrifices et se souvenir de cet enfant du peuple à l’écoute de la jeunesse. La nouvelle du décès a bouleversé un peuple qui fonde de grands espoirs sur cette nouvelle République et dont il a été dans une grande mesure l’artisan du grand changement revendiqué par le Hirak et veillé à la sérénité des manifestations pacifiques. Des mois durant, il n’a pas hésité au détriment de sa santé, à sillonner le territoire pour inciter les troupes à la vigilance et à la maturité dans la gestion de cette période complexe marquée par une crise politique aiguë. Cette position de notre glorieuse Armée nationale populaire a été saluée partout. L’histoire retiendra le patriotisme de ce moudjahid resté fidèle au serment fait aux glorieux martyrs et fortement attaché à la paix et à la stabilité de son pays. Les témoignages recueillis en signe de reconnaissance pour son œuvre mettent en évidence la grandeur de cet officier supérieur animé perpétuellement par le souci de modernisation et de professionnalisation de sa deuxième famille qui était l’ANP. L’histoire retiendra aussi sa détermination dans la moralisation de la vie publique pour que les générations montantes s’imprègnent des valeurs de ce militant de la première heure. Gaïd-Salah restera une référence de nationalisme et de patriotisme.

A. Bellaha