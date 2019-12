MASCARA : Â«Une nation des hommes, non des divisionsÂ»

La tristesse se lit sur les visages des citoyens. Profondément touchés et sous le choc, les habitants de la cité de l’Emir regrettent profondément la disparition d’un homme de stature nationale, un artisan de la paix et de la sécurité en Algérie. Tous insistent sur le rôle qu’a joué cet homme qui a fait l’unanimité autour de lui pour le dénouement de la crise que traversait le pays, depuis le Hirak du 22 février, les hommages de personnes se multiplient. Il a su être le visage d’une Algérie sereine et sécurisée. «Aujourd’hui je pleure un homme qui a occupé une place immense dans nos vies, à qui nous devons son engagement et sa fierté d’avoir pu servir et représenter son pays. Merci général. La famille révolutionnaire perd un de ses plus grands inspirateurs. Ma peine immense est à la hauteur du respect, de l’admiration et de l’affection que je lui portais, nous dira ce moudjahid en pleurs.

La mort du général a empli toute l’Algérie de tristesse. Il était l’admiration du peuple, ma peine immense est à la hauteur du respect, de l’admiration et de l’affection que je lui portais. Nous nous reconnaissions tous dans cet homme qui nous ressemblait et nous assemblait. Il aimait tous les enfants de son pays. Il a su représenter la nation et la protéger courageusement contre les dérives, les dépassements et la haine pour une Algérie indépendante et fière. Mais également pour une nation des hommes plutôt que celle des divisions et qui «aimait profondément les gens», souligne cet ancien militaire qui servi sous ses ordres avant de conclure : «Il était un destin algérien portant en soi cette part de notre histoire qui l’accompagne, conscient de notre dette à son égard. Par son humanité, il a forgé, par-delà les générations et les opinions personnelles, un lien singulier avec chaque Algérien et que la mort n’effacera pas», affirme-t-il, en rendant hommage à «un homme chaleureux et attentif à chacun et dont la personnalité rayonnait d’une autorité naturelle et bienveillante.» Rassembleur, il a aimé profondément l’Algérie et les Algériens, et a su unir toutes les familles politiques dans un projet commun de crise qui a débouché sur l’élection du président de la République en ce 12 décembre 2019. «Ahmed Gaïd-Salah a inscrit son nom dans les pages héroïques de l’histoire de l’Algérie. Le seul à avoir entamé la rupture avec l’ancien régime et tous ses symboles. Mission accomplie mon général», disent à l’unisson les habitants de Mascara.

A. Ghomchi