Constantine : Deuil et consternation

Les Constantinois ont appris avec une grande tristesse la nouvelle du décès du général de corps d’Armée Ahmed Gaïd-Salah, quelques jours à peine après l’élection du président de la République, processus que le défunt tenait à accompagner, estimant qu’une fois cette importante échéance accomplie, c’était à l’homme choisi par les Algériens de mettre en œuvre la volonté populaire exprimée depuis le printemps passé. Rabah, 68 ans, ne tarit pas d’éloges sur Gaïd-Salah : « C’était un nationaliste pur et dur, et en plus d’avoir combattu dès son jeune âge dans les rangs de l’Armée de libération nationale, il a fait de l’ANP une armée parmi les plus puissantes du continent, et pour terminer, il a sauvé l’Algérie du complot fomenté par des forces occultes et leurs relais à l’intérieur. Je considère qu’il a eu une belle mort, celle d’un juste».

Il avait promis qu’aucune goutte de sang ne serait versée et il a tenu ses engagements. La même consternation se lisait sur les visages des plus jeunes. Parmi eux, Osmane avoue vouer une admiration sans égale au disparu : « Il avait une façon particulière de dire les choses, et pour moi, ses multiples montées au créneau n’étaient pas fortuites, car c’était autant de messages codés aux ennemis de la nation et à leurs relais. Je pense que la détermination dont il a fait preuve a fini par décourager toutes les velléités de désordre et de chaos».

Enfin, le wali de Constantine, Abdessamie Saïdoun, a salué la mémoire d’un nationaliste honnête et fidèle : «Cet homme a su préserver le legs des chouhada et protéger l’Algérie des grands dangers qui la guettaient. Il venait juste de transmettre le flambeau après avoir vécu une période des plus délicates de l’histoire du pays, ce qui lui a valu la reconnaissance de tous », a-t-on pu lire sur la page officielle de la wilaya. Issam B.