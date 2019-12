Registres de condolÃ©ances Ã  la SAFEX et dans les RÃ©gions Militaires : La reconnaissance du peuple

Une ambiance particulière régnait hier, à la Foire de la production algérienne (FPA 2019), notamment au pavillon du ministère de la Défense nationale (MDN).

Dès l’entrée, on est accueilli par une psalmodie du Coran. Il en est de même au niveau des stands du ministère de la Défense nationale (MDN). Une file d’attente, composée de nombreux citoyens s’était formée devant un bureau. Des visiteurs, jeunes et moins jeunes, des vieux et des femmes se bousculaient presque, devant le grand portrait du défunt, le général de corps d’Armée, Ahmed Gaïd Salah, pour admirer la stature de l’homme, encore une fois.

Le registre de condoléances qui été mis à la disposition des visiteurs, a été fortement sollicité tout au long de la journée. Des citoyens émus, d’autres en larmes, ont témoigné dans leurs écrits, de la grandeur de l’homme, « qui a conduit le pays sur les rivages de la paix et de la stabilité ». Un père de famille accompagné de ses enfants, a affirmé qu’il a insisté avec sa famille, pour venir avec eux, à la foire, afin de présenter ses condoléances «à la famille militaire et au peuple algérien touché par le décès d’un chef militaire mais également d’un homme qui a largement et fortement contribué à la sortie de l’Algérie de sa crise politique», a-t-il soutenu. Une autre citoyenne venue de Médéa, a affirmé qu’elle s’est déplacée dans la matinée au Palais du peuple, pour lui rendre un dernier hommage. Toutefois, celle-ci a appris que celui-ci a été reporté à mercredi. «Mes enfants voulaient profiter pour visiter la foire d’Alger

. J’étais très contente de d’apprendre qu’il y avait un registre de condoléances au sein du pavillon du MDN, j’ai pu exprimer ma gratitude et ma reconnaissance à cet homme, qui a préservé la stabilité et la sécurité du pays. J’ai vécu la décennie noire et les années du terrorisme. J’avais peur pour mes enfants et pour mon pays que cela recommence, mais Gaïd Salah a réussi à assurer la paix sans effusion de sang. Je vais juste lui écrire «Merci», a-t-elle dit en larmes.

Un autre sexagénaire venu de M’Sila, père d’un militaire martyr du devoir national, a déclaré : «il faut honorer Gaïd Salah et à travers lui l’ANP, qui a résisté, et qui était au chevet de son peuple lorsqu’il était au plus mal». Pensif, il ajoutera, «Regardez ce qui se passe ailleurs, on tire sur des manifestants. Chez nous, l’Armée était accompagnatrice, protectrice et très proche. Nous ne pouvons qu’être fiers et reconnaissants», a-t-il témoigné.

Des ressortissants Chinois venus visiter le Salon, n’ont pas manqué d’exprimer leur émotion. «Nous sommes très touchés par cet attachement des citoyens au chef de leur Armée. Nous avons vu des personnes pleurer devant son portrait.

Il ne peut être qu’un bon chef pour être regretté autant. Allah yarahmou (en arabe)», nous ont-ils confié avant de prendre des photos devant le portrait du défunt.

Le décès du chef d’état-major de l’ANP a été une forte occasion de démontrer, le lien solide entre l’Armée et le peuple. Hier au niveau des Centres territoriaux de l’information relevant des régions militaires (RM) à travers le territoire national, des registres de condoléances ont été ouverts aux citoyens. Selon le capitaine Mehdi Amine, de la Direction de communication, de l’information et de l’orientation (DCIO) de l’état-major de l’ANP, a indiqué dans une déclaration à El Moudjahid, que « la décision de l’ouverture du registre des condoléances a été prise, suite aux fortes demandes des citoyens peinés, venus nombreux, pour présenter leurs condoléances», a-t-il dit.

Par ailleurs, la wilaya d’Alger a décidé l’ouverture de deux registres de condoléances au niveau de galerie d'art Mohamed-Racim, à l’avenue Pasteur et au niveau du centre culturel Mustapha-Kateb à rue Didouche-Mourad, a annoncé la cellule de communication près la wilaya d’Alger . Les obsèques débuteront au Palais du Peuple, en rendant un dernier hommage au défunt, avant que celui-ci rejoigne sa dernière demeure au carré des Martyrs au cimetière d'El Alia après la prière du Dohr, a indiqué hier, la Présidence de la République, dans un communiqué. Plusieurs citoyens sont venus depuis hier matin, de plusieurs régions du pays, pour rendre un dernier hommage au chef de l’état-major de l’ANP.

Des bus privés, ont été mis gratuitement à leur disposition, par des transporteurs bénévoles. Des appels ont été lancés sur les réseaux sociaux pour brandir l’emblème national sur les balcons.

A Bordj Bou Arreridj, réputée pour être «capitale du Hirak», des citoyens ont confectionné un Tifou géant en reconnaissance aux efforts du défunt dans la protection des manifestants.

Les Algériens veulent des funérailles populaires et télévisées, «pour celui qui était leur allié dans les moments les plus difficiles», ont-ils lancé sur les réseaux sociaux.

Neila Benrahal